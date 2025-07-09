Куда сходить в Алматы. Любимые места и заведения городских инфлюенсеров

Мы поговорили с девушками, для которых Алматы — не просто город, а часть личной истории. Улбосын Шалкарова и Асемай Амьре рассказали, где они чувствуют вдохновение, свободу и настоящий ритм Алматы.







Улбосын Шалкарова, город — Алматы, актриса, @ulbossyn.shalkarova





О себе

Я приехала в Алматы в 2008 году поступать в колледж при Казахской Национальной Академии искусств имени Т. Жургенова. Первое время как абитуриент провела в городе почти месяц. Тогда Алматы казался мне по-настоящему огромным мегаполисом.

Я ходила по улицам с картой в руках. Казалось, все вокруг замечают, что я здесь новенькая, только приехала. Хотелось как можно быстрее влиться в этот ритм, почувствовать себя частью города.

С тех пор прошло уже 17 лет. И сегодня я не представляю свою жизнь в каком-либо другом месте. Алматы стал не просто городом, а частью меня.

Любимые места

До замужества я обожала гулять по городу пешком. Надевала наушники, включала подкасты, интервью или любимую музыку и просто шла, наслаждаясь этим чувством свободы. Жила тогда в районе Алмагуль, рядом с уютным парком на улице Жарокова. Почти каждый вечер перед сном я выходила туда прогуляться — это было время наедине с собой, с мыслями, мечтами. С подругами мы часто поднимались в горы — там я ощущала дыхание Алматы особенно остро. Часто бывала в SPA — мне нравилось чувствовать, как тело и душа наполняются заново.

После того, как я стала женой и мамой, карта города немного изменилась, но осталась такой же живой. Мы всей семьей любим гулять в Парке Первого Президента, в Ботаническом саду, на Терренкуре. Это уже другие маршруты — семейные, наполненные смехом, запахом сосен, шуршанием листьев под коляской и радостью от простого «быть вместе».





Одно из моих любимых мест — ресторан Tary в Аюсае. Там можно вдохнуть по-настоящему чистый горный воздух, насладиться видом на величественные горы и вкусно поесть. Это место про тишину, природу и внутреннее равновесие.

Люблю Ботанический сад. Там удается спрятаться от городской суеты, услышать пение птиц, почувствовать, как замедляется время. Это одно из тех мест, где дышится свободнее — и телом, и душой.

А если хочется ощутить живую энергию города — мы гуляем по Арбату. Там всегда движение, звуки, уличные музыканты, запах кофе — чувствуется настоящий пульс Алматы.

Асемай Амьре, город — Алматы, модель, актриса, @amreyeva





О себе

Я родилась в 2002 году в Алматы, но почти сразу после рождения мы с семьей переехали в Астану. Когда мне было пять лет, мы вернулись обратно, и с тех пор мое сердце навсегда принадлежит этому городу.

Алматы — это место, где чувствуешь пульс жизни: яркие краски, суета, вдохновляющие знакомства. Я жила и в Астане, и в Турции, но именно сюда хочется возвращаться снова и снова. Для меня Алматы — идеальное пространство для творчества и самореализации.

Любимые места

Как модель, я часто бываю в фотостудиях по всему городу — почти каждый день новая локация. Но особенно люблю Алмалинский район. Он по-настоящему атмосферный: после съемок часто гуляю по Панфилова, наслаждаясь городским ритмом, и захожу на Аллею ресторанов вдоль проспекта Кабанбай батыра. Еще одна точка притяжения — район Esentai Mall.

Любимых мест в Алматы у меня много — каждый район по-своему атмосферный и вдохновляющий. Но есть уголки, куда тянет особенно часто.

Один из любимых маршрутов — это Аллея ресторанов напротив ГАТОБ. Здесь сосредоточено все, что я так люблю: стильные пространства, вкусная еда и ощущение живого города. Часто захожу в Platforma A — за вайбом и эстетикой, в Fika — за красивыми интерьерами и авторской кухней.





Если хочется чего-то сытного — иду за бургерами в «Бродвей Бургер» или Coco, а за десертами обязательно в Afisha за их фирменным медовиком или в Julius — за ароматными синнабонами. Del Papa — мой фаворит, когда хочется уютной атмосферы и вкусной пасты

После просто гуляю. Идти пешком по Алматы — отдельное удовольствие. Люблю спускаться от этой зоны вниз до Арбата, ловя городское настроение, наблюдая за людьми и наслаждаясь мелочами, из которых складывается любовь к городу.

Если хочется расслабиться и посмеяться — рядом всегда Central Stand Up. А в выходные стараюсь выбраться на природу: поднимаюсь на Горельник, чтобы вдохнуть свежий горный воздух, перезагрузиться и снова наполниться вдохновением.

Алматы — это не просто город, это состояние души. И все эти места — часть моей истории, моего ритма и моего вдохновения.