Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
novaya-zelandiya-pervoy-v-mire-obyazhet-finansovye-kompanii-otchityvat-sya-ob-ih-vliyanii-na-klimat
Новая Зеландия первой в мире обяжет финансовые компании отчитываться об их влиянии на климат
40
/
/

Сегодня в 10:47

Новая Зеландия первой в мире обяжет финансовые компании отчитываться об их влиянии на климат

Новая Зеландия стала первой страной, которая введет закон, обязывающий банки, страховые компании и инвестиционных менеджеров сообщать о влиянии изменения климата на свой бизнес.

Законопроект, который, как ожидается, будет представлен в первом чтении на этой неделе, требует от финансовых компаний объяснить, как они будут управлять рисками и возможностями, связанными с климатом. Около 200 крупнейших компаний Новой Зеландии и несколько иностранных фирм, чьи активы превышают 700 млн $, подпадают под действие закона.

Источник: incrussia.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#законодательство #бизнес #экология #новаязеландия
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В Астане начал работать благотворительный портал Meyir.im
2490
Virgin Galactic начала готовить космических туристов к полетам
742
«Гарри Поттер» и «Пираты Карибского моря»: Soundtrack Concert пройдет в столице
735