Новая Зеландия первой в мире обяжет финансовые компании отчитываться об их влиянии на климат

Новая Зеландия стала первой страной, которая введет закон, обязывающий банки, страховые компании и инвестиционных менеджеров сообщать о влиянии изменения климата на свой бизнес.

Законопроект, который, как ожидается, будет представлен в первом чтении на этой неделе, требует от финансовых компаний объяснить, как они будут управлять рисками и возможностями, связанными с климатом. Около 200 крупнейших компаний Новой Зеландии и несколько иностранных фирм, чьи активы превышают 700 млн $, подпадают под действие закона.

Источник: incrussia.ru