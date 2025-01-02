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В Таджикистане запустили новое приложение для туристов
Новости Центральной Азии и мира

18.12.2024

В Таджикистане запустили новое приложение для туристов

В республике появился онлайн-сервис, призванный облегчить путешественникам поиск направлений, выбор ресторанов и мест для отдыха. Мобильное приложение, получившее название «Туристическая карта Таджикистана, было презентовано на заседании Комитета по развитию туризма.

С помощью этого приложения гости страны смогут легко спланировать свой маршрут, подобрать подходящие рестораны, отели и другие места для отдыха. Особенностью приложения является возможность его использования без подключения к интернету, что делает его особенно удобным для путешественников.

Разработка программы была осуществлена таджикской компанией в рамках указаний президента Эмомали Рахмона о цифровизации экономики и сферы туризма. Ранее в Службе связи республики также поднимали вопросы, касающиеся недостаточной скорости интернета в гостиницах Душанбе. В ходе проверки было установлено, что оборудование, необходимое для стабильной работы сети, в некоторых столичных отелях сильно изношено и не функционирует должным образом.

Источник: tj.sputniknews

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