Новая реальность. Как изменилась жизнь в Китае, Норвегии и США за последние 1,5 года

Китай





Judy, город — Пекин, учитель английского языка

О себе

Я живу в Пекине и работаю учителем английского языка.

Как изменилась жизнь в Китае

Определенно в нашей жизни за это время произошли изменения. Появились новые правила. Например, в общественных местах нужно надевать маски. Раньше люди могли ходить куда угодно, но теперь без вакцины никуда.





Также случился большой прогресс в области технологий. Особенно, в финтех-направлении. Например, развились онлайн-платежи.

Как изменились люди и их образ жизни





Благодаря карантину и развитию технологий, люди стали совершать все дела онлайн, с помощью мобильного телефона. Даже покупать вещи.

Что можно было бы улучшить





Правительству необходимо уделять больше внимания пожилым людям. Например, их пенсии и системе здравоохранения.

США

Marc Zivica, 36 лет, город — Тампа, сфера недвижимости





О себе





Я живу в городе Тампа, штат Флорида, со своей супругой. До пандемии я 16 лет проработал в ресторанном бизнесе, из них 9 лет в качестве менеджера. Мы как раз планировали переезд, когда началась пандемия. Компании пришлось закрыть несколько ресторанов, которые приносили меньше прибыли. Так случилось, что заведение в городе, куда меня должны были перевести, тоже попало в этот список. И я остался без работы. Решил, что пора поменять сферу деятельности, потому что, несмотря на то, что ресторанный бизнес мне нравится, работа там довольно напряженная. Поэтому я перешел в сферу недвижимости. Сейчас удаленно работаю в ипотечной компании. Изучаю новое для себя направление, выбираю путь дальнейшего карьерного роста. Мне это нравится.

Как изменилась жизнь в США





Пандемия изменила жизнь в Америке. Мы видим, что органы власти разного уровня пытаются контролировать ситуацию каждый по-своему. Например, губернатор штата Флорида принял закон, который запрещает школьным округам требовать обязательное ношение масок в школах. Но школьные округа оспаривают это решение.

За это время были проведены необходимые тесты и запущена бесплатная вакцинация населения.





Чтобы помочь в борьбе с финансовыми последствиями вируса, федеральное правительство предоставило помощь по безработице в связи с пандемией. Также были предоставлены кредиты малому бизнесу, которые помогли покрыть расходы предпринимателей на выплату заработных плат. В стране также ввели временный запрет на выселение за неуплату арендной платы, срок действия которого недавно истек.

Все эти меры помогли нам бороться и справиться с последствиями пандемии.

Как изменились люди и их образ жизни





До пандемии люди не думали о том, стоит ли избегать больших собраний людей, ходили на концерты и в рестораны, работали в офисах. Но теперь социальное взаимодействие стало виртуальным.

С началом пандемии люди перешли на удаленную работу. Сейчас, когда строгие правила уже не действуют, предприятия по-прежнему сохранили некоторые должности удаленными, чтобы сэкономить на аренде и содержании офисных помещений. Другие выбрали гибкий формат работы. Многие покинули должности, которые требовали возвращения в офис, и нашли места, позволяющие работать удаленно.

Что можно было бы улучшить





Нам не хватает единства. Работа правительства могла бы стать вдвое эффективнее в борьбе с вирусом, если бы лидеры сосредоточились на здоровье и благополучии людей, а не на собственных политических интересах.

Норвегия

Сигурд, Норвегия, стратегический консультант

О себе

Я работаю стратегическим консультантом в области IT и цифровизации.

Как изменилась жизнь в Норвегии





На сегодняшний день в стране прошел период вакцинации, поэтому местные ограничения ослабли. Наиболее заметное из тех, что по-прежнему действуют — это пограничный контроль.





Большое развитие получили доставки продуктов питания и еда на вынос. Повсюду можно найти антибактериальные средства, в общественных туалетах вместо сушилок для воздуха — бумажные салфетки.

Как изменились люди и их образ жизни





Единственное большое изменение — это культура очередей. Люди стали соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, многие по-прежнему продолжают носить маски, даже если это не обязательно. Думаю, это может стать постоянным новшеством в норвежском обществе.

Что можно было бы улучшить





Необходимо решить проблемы пограничного контроля, если мы планируем жить с COVID-19 в течение длительного времени. В целом, я думаю, что норвежское правительство хорошо справилось с пандемией.





Первую часть с героями из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана и Украины вы можете прочесть по ссылке.

А здесь вы найдете вторую часть с героями из Беларуси, России и Узбекистана.