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Nike и Tiffany & Co. объявили о коллаборации
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Вчера в 10:18

Nike и Tiffany & Co. объявили о коллаборации

Компания Nike официально анонсировала предстоящее сотрудничество Tiffany & Co. x Nike Air Force 1 Low.

Успешный релиз кроссовок Diamond Supply Co. x Nike SB Dunk Low Tiffany в 2005 году подтолкнул люксовый бренд ювелирных изделий продолжить свое сотрудничество с Nike.


Лимитированная коллекция кроссовок Nike Air Force 1 Low 1837 с замшевым верхом и кожаным логотипом Nike в фирменном цвете Tiffany Blue отсылает к минималистической коллекции Tiffany 1837, выпущенной к 157-й годовщине марки.

Источник: tengrinews.kz

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.