Nike и Tiffany & Co. объявили о коллаборации

Компания Nike официально анонсировала предстоящее сотрудничество Tiffany & Co. x Nike Air Force 1 Low.
Успешный релиз кроссовок Diamond Supply Co. x Nike SB Dunk Low Tiffany в 2005 году подтолкнул люксовый бренд ювелирных изделий продолжить свое сотрудничество с Nike.
Лимитированная коллекция кроссовок Nike Air Force 1 Low 1837 с замшевым верхом и кожаным логотипом Nike в фирменном цвете Tiffany Blue отсылает к минималистической коллекции Tiffany 1837, выпущенной к 157-й годовщине марки.Источник: tengrinews.kz