New York University Abu Dhabi. Студенты из Центральной Азии о высшем образовании в ​ ОАЭ

Американская система образования, большие возможности и классный нетворкинг — студенты об учебе в New York University Abu Dhabi.

​

Ахат Сулейменов, 22 года, город — Абу-Даби, студент, @akhat.s





О выборе вуза

Я учусь в New York University Abu Dhabi на третьем курсе по профессии Computer Science. Активно участвую в технических стажировках. Летом 2022 года работал в Meta в Лондоне. Этим летом буду стажироваться в Lucid Motors в Кремниевой Долине.

До 10 класса я не думал, что буду учиться за границей. Случайным образом прошел на программу FLEX, увидел жизнь в США и осознал, что хочу поступить в американский университет. В 12 классе сдал все международные экзамены, поступил в несколько вузов в США, но не был ими доволен. Решил взять академический год, но чтобы не сидеть без толку, поступил в Назарбаев университет.

Во время первого семестра в НУ узнал про университет NYUAD и подался на Early Decision. Ответы пришли через месяц, и уже в декабря 2020 года у меня был оффер на обучение.

Универ понравился тем, что:

— здесь американская система обучения, так как это филиал New York University

— есть возможность много путешествовать. Каждый студент может провести два семестра в любом из 13 филиалов New York University

— J-term — трехнедельный интенсивный семестр. Студенты могут взять три J-term между осенним и весенним семестрами

— интернациональность. В вузе учатся представители более 120 национальностей.

О поступлении

Процесс подачи такой же, как и в любом другом американском вузе. Документы нужно отправить до 1 января последнего года обучения в школе через платформу Common Applicaiton. После подачи документов всех потенциальных кандидатов приглашают на Candidate Weekend: три дня в Абу-Даби, где абитуриент общается с профессорами, студентами.





Единственный совет, связанный именно с этим университетом, — подавайтесь на Early Decision. Помимо этого, важно показать свою уникальность, какую дополнительную ценность вы привнесете в вуз.

Об особенностях обучения

Преимущества:

— близко к Родине. Четыре часа и ты в Астане или Алматы. Казахи летают домой один-два раза в семестр

— американское образование

— возможность обучения на любом континенте и в любой стране мира

— возможность полного гранта. Как я знаю, 99% студентов из Казахстана получили полный грант. Это бесплатные перелеты, обучение, проживание, питание, стипендия, книги, кампусные деньги. Около $320 000 за четыре года.

Недостатки:

— все же это не Америка. В США больше возможностей для карьерного роста

— слишком жарко: в сентябре и в мае.​

Об атмосфере

Университет маленький. Он открылся в 2010 году, и на данный момент здесь обучается около 2000 студентов. Атмосфера спокойная. Обучаясь здесь и имея весь комфорт, хочется учиться и развиваться. Питание здоровое, студенты спортивные, расписание свободное.





Многие студенты большую часть времени не выходят с территории кампуса. Он как отдельный город. В город обычно выезжают на выходные, чтобы отдохнуть, покататься на яхте, сходить в кино или ресторан. Классно, что возле университета много отелей. Наши студенты тайно пробираются на их пляжи и купаются.

Чему научил университет

Университет научил тому, что оценки — не самое главное в жизни. Я осознал, что важно узнать себя, понять, чем ты хочешь заниматься, и построить хорошие связи с людьми. Также университет дает возможность познать мир.

Жармахан Нұрханұлы, 20 лет, город — Абу-Даби, студент, @zhrkhmnn





О выборе вуза

Я обучаюсь на третьем курсе по направлению «Экономика и Финансы». Стажируюсь в частном банке, который предоставляет финансовые услуги модным домам. В свободное время занимаюсь спортом и играю в волейбол в сборной университета.

Я мечтал поступить в зарубежный вуз, но была небольшая загвоздка: в среднем обучение в таких местах стоит $320 000. Я же хотел получить полное финансовое обеспечение. Еще было важно, чтобы университет предоставлял свободу при выборе специализации.

Так я познакомился с NYUAD. Подался на Early Decision, дав понять, что осознанно выбираю его среди других ведущих вузов. На протяжении трех лет обучения я уже получил возможность учиться в Лондоне и в Нью-Йорке.

О поступлении

Пакет документов включает в себя два-три эссе, список наград и достижений, рекомендательные письма, лист внешкольных увлечений, оценки и результаты по международным экзаменам.

New York University Abu Dhabi отличается тем, что здесь при поступлении есть дополнительный этап — участие в кандидатских выходных. Университет отбирает потенциальных кандидатов из списка и оплачивает им трехдневный визит в Абу-Даби. Можно жить на кампусе, брать демо-класс и знакомиться с университетом.





В погоне за превосходным профилем кандидата легко потерять свою изюминку или выгореть. Важно иметь план и не бояться пробовать что-то новое, подходить ко всему осознанно. Не заставляйте себя заниматься тем, к чему сердце не лежит.

College Еssay Guy — ресурс, который помогает абитуриентам. Есть организации, которые занимаются адвайзингом.

Об особенностях обучения

Кампус вуза открылся 10 лет назад. Университет построен умно и эргономично, все сделано для удобства студентов.

Университет активно поощряет студентов изучать предметы, связанные с разными областями. Это позволяет развивать кругозор и способность решать сложные междисциплинарные проблемы.

Преимущество обучения в NYUAD — международная среда. Здесь также широкие возможности для научных исследований. Университет поддерживает множество проектов и инициатив, связанных с научными исследованиями и инновациями, предоставляет студентам возможность применять свои знания на практике.

Об атмосфере

NYUAD — это уникальное и динамичное учреждение, которое предлагает богатую кампусную жизнь с разнообразными внеклассными мероприятиями. Атмосфера в NYUAD пронизана академическим совершенством, культурным разнообразием и интеллектуальным любопытством.





На кампусе учатся студенты из более чем 100 стран, создавая космополитическое сообщество.

Абу-Даби предлагает уникальное сочетание традиционной культуры и современных международных влияний. Город известен потрясающей архитектурой, красивыми пляжами и мировым уровнем туризма.

Чему научил вуз

NYUAD предлагает уникальный образовательный опыт и возможность исследовать увлекательную часть мира.