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Netflix выпустила документальный фильм о кыргызской национальной охоте
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Сегодня в 10:01

Netflix выпустила документальный фильм о кыргызской национальной охоте

Стриминговая платформа Netflix выпустила документальный фильм о кыргызской национальной охоте с ловчими птицами — салбуурун.



Одним из организаторов съемок документальной киноленты выступила команда Kyrgyzstan Tourism. Увлекательный фильм снят в рамках проекта под общим названием Human Playground, в котором отразилось культурное разнообразие 30 различных стран.

Салбуурун — древний вид охоты кочевников. Охотники на лошадях уходили в многодневные походы в горы. С собой они брали только беркутов, верных тайганов и луки со стрелами. Во время таких походов кыргызы выявляли лучших охотников, лошадей, беркутов и тайганов.

Источник: kaktus.media

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