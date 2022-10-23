Стриминговая платформа Netflix выпустила документальный фильм о кыргызской национальной охоте с ловчими птицами — салбуурун.

Одним из организаторов съемок документальной киноленты выступила команда Kyrgyzstan Tourism. Увлекательный фильм снят в рамках проекта под общим названием Human Playground, в котором отразилось культурное разнообразие 30 различных стран.

Салбуурун — древний вид охоты кочевников. Охотники на лошадях уходили в многодневные походы в горы. С собой они брали только беркутов, верных тайганов и луки со стрелами. Во время таких походов кыргызы выявляли лучших охотников, лошадей, беркутов и тайганов.

Источник: kaktus.media



