Netflix показал трейлер документального сериала «Наша Вселенная». Рассказчик в нем — Морган Фриман

На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер документального сериала «Наша Вселенная». Он выйдет на платформе 22 ноября.

Проект расскажет в шести сериях о том, какие связи управляют природным миром и как смогла появиться наша солнечная система. С помощью технологий CGI на экране появятся «некоторые из самых знаковых, харизматичных животных на Земле».

Рассказчиком историй в сериале выступит лауреат «Оскара» Морган Фриман. В трейлере актер утверждает, что «в жизни каждого существа на Земле есть эхо событий, которые произошли давным-давно».

Он обещает, что зрители смогут узнать из проекта о «событиях немыслимого масштаба и жестокой красоты, которые связывают всех живущих». Перед ними предстанут африканские и антарктические пейзажи, живописные побережья и джунгли.

Источник: daily.afisha.ru