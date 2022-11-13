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Netflix показал трейлер документального сериала «Наша Вселенная». Рассказчик в нем — Морган Фриман
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Сегодня в 10:14

Netflix показал трейлер документального сериала «Наша Вселенная». Рассказчик в нем — Морган Фриман

На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер документального сериала «Наша Вселенная». Он выйдет на платформе 22 ноября.

Проект расскажет в шести сериях о том, какие связи управляют природным миром и как смогла появиться наша солнечная система. С помощью технологий CGI на экране появятся «некоторые из самых знаковых, харизматичных животных на Земле».



Рассказчиком историй в сериале выступит лауреат «Оскара» Морган Фриман. В трейлере актер утверждает, что «в жизни каждого существа на Земле есть эхо событий, которые произошли давным-давно».

Он обещает, что зрители смогут узнать из проекта о «событиях немыслимого масштаба и жестокой красоты, которые связывают всех живущих». Перед ними предстанут африканские и антарктические пейзажи, живописные побережья и джунгли.

Источник: daily.afisha.ru

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