Netflix назначил Арнольда Шварцнеггера «директором по боевикам»

Netflix нанял актера Арнольда Шварценеггера на должность «директора по боевикам».
В видео Шварценеггер приезжает в штаб-квартиру гиганта в танке, размахивает мечом в кафетерии и критикует взрывы в невышедших проектах. «Никто не любит боевики больше меня. Именно поэтому я согласился на новую большую должность в качестве директора по боевикам в Netflix».
Затем Шварценеггер рассказывает о будущих экшн-фильмах Netflix: «Тайлере Рейке: Операции по спасению 2» с Крисом Хемсвортом, новом сезоне «Ведьмака» с Генри Кавиллом и «Каменном сердце» с Галь Гадот. Актер сопровождает кадры из фильмов комментариями, а также обещает работать круглосуточно и принести подписчикам стриминга «лучшие боевики на земле».
В ролике также показано первые кадры телесериала «Фубар», где Шварценеггер играет главную роль. Премьера шпионского комедийного боевика состоится 25 мая.
Источник: daily.afisha.ru