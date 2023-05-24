Netflix назначил Арнольда Шварцнеггера «директором по боевикам»

Затем Шварценеггер рассказывает о будущих экшн-фильмах Netflix: «Тайлере Рейке: Операции по спасению 2» с Крисом Хемсвортом, новом сезоне «Ведьмака» с Генри Кавиллом и «Каменном сердце» с Галь Гадот. Актер сопровождает кадры из фильмов комментариями, а также обещает работать круглосуточно и принести подписчикам стриминга «лучшие боевики на земле».

В ролике также показано первые кадры телесериала «Фубар», где Шварценеггер играет главную роль. Премьера шпионского комедийного боевика состоится 25 мая.

Источник: daily.afisha.ru