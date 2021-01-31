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Netflix начал тестировать таймер сна. Он останавливает фильм или сериал, если пользователь уснул
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Сегодня в 12:39

Netflix начал тестировать таймер сна. Он останавливает фильм или сериал, если пользователь уснул

Стриминговый сервис Netflix разработал таймер сна для своей платформы. Его уже начали тестировать на устройствах, работающих на операционной системе Android.

Новая функция позволяет пользователям, которые засыпают во время просмотра, не пропустить самое интересное в фильмах и сериалах. Также она, вероятно, обеспечивает клиентам более здоровый сон, которому не мешают проигрывающиеся видео.

Система останавливает воспроизведение контента в случае, если зритель уснул. Чтобы включить функцию, пользователю нужно нажать на значок часов в панели просмотра — и выбрать промежуток времени, через который Netflix будет проверять, не задремал ли он.

Источник: daily.afisha.ru

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