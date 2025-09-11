Наши в мире. Как построить карьеру в Cisco — мировом лидере в сетевых технологиях

Лид: Сотрудники международной компании поделились опытом работы на мировом рынке. Они рассказали о том, как попали в Cisco, чем занимаются в сфере кибербезопасности и какие навыки помогают расти по карьерной лестнице.

Акмаль Хайдаров, 34 года, город — Прага, Technical Product Owner





О себе и компании

Я работаю в Cisco. Это компания, которая ассоциируется у большинства с сетевым оборудованием, но на самом деле ее деятельность гораздо шире. Cisco — мировой лидер в сетевых технологиях и кибербезопасности с решениями для всего спектра: от маршрутизаторов и облачных сервисов до платформ для защиты корпоративных сетей.

Моя позиция — Technical Product Owner в продукте Secure Network Analytics. Это решение в области кибербезопасности, которое помогает компаниям отслеживать сетевую активность и расследовать подозрительные инциденты.

Моя зона ответственности — направление Forensics: мы создаем инструменты, которые позволяют аналитикам глубже понимать, что происходило в сети в момент атаки, и быстрее находить первопричину инцидента.

В мои обязанности входит полный цикл развития продукта: исследование потребностей пользователей, формирование требований и приоритизация фич. Я тесно работаю с дизайнерами, чтобы продукт был не только удобным, но и эффективным для SOC-команд в ежедневной работе. Параллельно я взаимодействую с инженерами, обсуждаю архитектурные решения и слежу, чтобы команда двигалась в правильном направлении. Моя роль — связать пользователя, дизайнеров, инженеров и бизнес.

Для успешной работы в моей профессии важно сочетать технические и бизнес-навыки. В кибербезопасности нужно хорошо разбираться в сетевых протоколах, forensics и процессах SIEM. Для продакта критично умение планировать развитие продукта, проводить исследования, понимать потребности клиентов и выстраивать с ними эффективное взаимодействие. При этом работа в международной команде требует ясной и структурированной коммуникации: важно уметь доносить свои идеи понятно для коллег из разных стран, учитывать их стиль работы и культурные особенности, чтобы команда эффективно достигала общих целей.

О карьерном пути

В Cisco я попал после работы в McKinsey. Там я занимался разработкой продуктов для цифровой трансформации самой компании, и это стало хорошей базой. В Cisco процесс отбора был серьезный: несколько раундов интервью, где проверяли технические знания и продуктовые навыки. Нужно было показать, что я понимаю специфику продуктов по кибербезопасности.

Главным вызовом для меня стал переход в совершенно новый домен. В консалтинге я работал больше с внутренними процессами и цифровизацией, а в Cisco пришлось быстро вникать в мир кибербезопасности: изучать форензику, SOC-процессы и понимать, как реальные команды по кибербезопасности используют продукт на практике. Нужно было учиться всему на ходу.

Я думаю в моем успешном трудоустройстве роль сыграла комбинация опыта. У меня был технический бэкграунд, аналитический опыт и продакт-менеджмент. Для Cisco это оказалось ценным, потому что я могу говорить с инженерами, дизайнерами, пользователями и бизнес-стейкхолдерами на их языке, объясняя идеи понятно и с точки зрения их интересов и задач.

Об адаптации

Моя адаптация прошла достаточно легко, так как у меня уже был опыт работы в международной компании. В Cisco команды тоже международные — люди из США, Европы, Азии, и я быстро привык к разным стилям общения и научился подстраиваться под собеседника.

В Cisco корпоративная культура ориентирована на горизонтальную структуру: у тебя есть свобода принимать решения, от тебя ожидают инициативу и ответственность. Ценится способность самостоятельно решать задачи и поддерживать команду.

Баланс между работой и личной жизнью адекватный. Бывают периоды, когда нагрузка высокая, например, перед релизом. Тогда приходится работать интенсивнее. Но в целом Cisco старается следить за культурой баланса: гибкий график, возможность работать удаленно, поддержка от менеджеров. Это помогает оставаться продуктивным без выгорания.

Как устроиться в международную компанию

Часто кандидаты показывают только технические навыки и забывают, как их работа влияет на команду и продукт. Не объясняют, зачем это важно клиенту, не делятся знаниями и не проявляют инициативу. Те, кто умеет быстро разбираться в новых задачах, работать с разными людьми и ясно объяснять свои идеи, обычно выделяются и становятся ценными членами команды.

К своему собеседованию я готовился в двух направлениях. Первое — техническая база: сети, протоколы, forensic analysis. Второе — сторителлинг. Интервьюеры хотят услышать реальные истории: с какими проблемами вы сталкивались, как принимали решения, какой был результат. Поэтому полезно заранее подготовить несколько кейсов и тренироваться излагать их четко и структурированно.

Рекомендации

Первое — английский. Это базовое требование, без которого сложно показать свой потенциал.

Второе — практический опыт и умение быстро адаптироваться. Недостаточно просто знать теорию, важно уметь решать реальные задачи и разбираться в новых процессах и инструментах прямо на ходу.

Третье — понимание культурных различий и навыки работы в международной команде. Когда вы понимаете, как думают и действуют коллеги из разных стран, проще договариваться, выстраивать коммуникацию и совместно достигать целей.

Тулеген Назаров, город — Кэри, Program Manager





О себе и компании

Я работаю в Cisco Systems последние три года. Cisco — это глобальный лидер в области сетевых технологий и цифровой инфраструктуры. Компания разрабатывает решения для облачных вычислений, кибербезопасности, центров обработки данных и корпоративных сетей, обеспечивая надежную связь и безопасность для организаций по всему миру.

Моя должность — менеджер программ в рамках Project Management Office. В этой роли я отвечаю за реализацию критически важных, масштабных проектов, требующих тесного взаимодействия между различными внутренними командами, партнерами и клиентами.

В первый год моей работы я занимался запуском новых продуктов для платформы Webex, включая внедрение новых функций, в том числе на базе искусственного интеллекта, а также интеграцией новых партнеров в нашу экосистему.

Последние два года курирую проекты по миграции крупных существующих и новых клиентов Cisco на облачные сервисы компании. Это включает стратегическое планирование, управление рисками, координацию команд и обеспечение высокого качества клиентского опыта.

О карьерном пути

Я начал обучение в Duke University по программе MBA в 2020 году с целью сменить отрасль и перейти в сферу технологий. До этого у меня был опыт управления проектами: три года в ERG и пять лет в Tengizchevroil — это крупные капитальные программы, но вне технологического сектора. MBA стала для меня инструментом карьерного роста и переориентации.

Переход в технологическую индустрию в США оказался непростым, особенно без локального опыта в этой сфере. После первого года обучения я активно участвовал в летнем рекрутинге и получил стажировку в роли продакт-менеджера в Jabil — одной из трех крупнейших технологических производственных компаний в мире. Там я работал над запуском оборудования для тестирования 5G-антенн и стратегией вывода продукта на рынок. Этот опыт стал ключевым и значительно укрепил мою позицию при поиске работы на полный рабочий день на втором году MBA, помог мне успешно перейти в технологическую отрасль.

Процесс трудоустройства в технологической отрасли США требует полной отдачи и высокой степени вовлеченности. Чтобы получить интервью, необходимо пройти через множество этапов: рекомендации, холодные и теплые звонки, неформальные coffee chats, участие в карьерных мероприятиях. Прежде чем попасть на собеседование, я общался как минимум с четырьмя-пятью представителями компании, чтобы лучше понять ее внутреннюю культуру, ценности, приоритеты и продукты.

Визовая поддержка — дополнительная сложность, так как многие компании не спонсируют рабочие визы, и это нужно учитывать при выборе потенциальных работодателей.

Я отслеживал более 100 компаний и вел активную коммуникацию примерно с 20 из них. Благодаря этому удалось получить несколько предложений, и в итоге я выбрал Cisco — компанию, которая лучшим образом соответствовала моим профессиональным целям и ценностям.

Среди других кандидатов меня выделили благодаря наличию так называемых «переносимых навыков». Хотя мой опыт был связан с нефтегазовой отраслью и горнодобывающим сектором, навыки управления проектами универсальны. Они применимы к любым сложным инициативам, включая технологические программы. Я знал, как структурировать процессы, управлять рисками, координировать команды, и это оказалось востребованным в сфере высоких технологий.

Второй важный фактор — это отношение. Компании оценивают не только профессиональные компетенции, но и то, насколько комфортно будет работать с человеком. Это проявляется с самого начала: как вы рассказываете о своем карьерном пути, как ведете себя на неформальных встречах, в переписке, на интервью. Я всегда старался быть искренне любознательным, открытым к обучению и конструктивному диалогу.

Об адаптации





Корпоративная культура здесь похожа на то, что я видел в крупных международных компаниях. Стандарты, процессы, подход к управлению — все знакомо и логично выстроено. Но были и интересные нюансы, к которым пришлось привыкать. Например, в отличие от более формализованных структур, здесь гораздо больше доверия к сотруднику. Главное результат, а не часы, проведенные за столом.

Также в технологических компаниях ценится открытость и неформальность. Даже на встречах с руководством можно спокойно говорить: «Я не знаю, но разберусь».

В Cisco работаешь с людьми из разных стран, и это требует культурной чуткости. Например, в некоторых культурах не принято перебивать, а в других — это знак вовлеченности.

Баланс между работой и личной жизнью у меня сейчас один из лучших за всю карьеру. Cisco славится своим подходом: «Люди — в первую очередь», и это не просто лозунг. Компания предлагает одни из самых сильных социальных пакетов в отрасли.

В этом году родился мой сын и мне предоставили четыре месяца оплаченного декретного отпуска — это огромная поддержка. Работа полностью удаленная, что дает гибкость и позволяет быть рядом с семьей, не теряя вовлеченности в проектах.

Кроме того, Cisco выделяет 80 часов в год, которые можно использовать для волонтерства по своему выбору.

Как устроиться в международную компанию

Перед собеседованием стоит глубже изучить компанию: ее продукты, миссию, ценности, последние новости и интервью с руководством. Так вы поймете, какие качества ценят в кандидатах, и сможете подготовить более точные ответы.

Продумайте ответы на поведенческие вопросы по структуре STAR: ситуация, задача, действия и результат.

Подготовьте свою карьерную историю. Покажите, как ваш опыт, даже из других сфер, может быть полезен в новой роли и подчеркните готовность учиться — это особенно ценят в международной среде.

Учитывайте культурные особенности. Например, в США обратная связь дается мягко, поэтому избегайте резких комментариев о коллегах и прошлых работодателях. Доброжелательность, открытость и уважение к разным мнениям помогут произвести хорошее впечатление.

И не забудьте подготовить вопросы работодателю, например: «Как вы видите развитие этой роли в ближайшие годы?» — это покажет вашу заинтересованность и стратегическое мышление.

Рекомендации

Верьте в свою ценность. Наши специалисты обладают уникальным опытом, стойкостью и адаптивностью. Это конкурентные преимущества, особенно в международной среде.

Всегда подавайтесь. Если вы не подались, шанс получить роль равен нулю. Даже если кажется, что конкуренция огромна, подача заявки уже делает вас на шаг ближе.

Сильный английский — must have. Развивайте международный профиль и учитесь понимать глобальный контекст.

Будьте готовы к отказам. Это часть пути. Каждый отказ — это шаг к улучшению стратегии. Учитесь, адаптируйтесь, двигайтесь дальше.