Наши в мире. Айша Хабиб о том, как выучила 8 языков и получила полный грант на учебу в Вашингтоне

Айша Хабиб из Казахстана — учитель иностранных языков и студент магистратуры в American University в Вашингтоне. Она выучила восемь языков без репетиторов и платных курсов, только через иммерсию и практику, и получила полный грант на обучение в США. Айша рассказала про свой путь к полиглотству, что важно при поступлении в американский университет, и чем учеба в Вашингтоне отличается от учебы в Казахстане.





Айша Хабиб, 24 года, город — Вашингтон, Округ Колумбия, учитель иностранных языков, студент магистратуры в American University, @aishulita





О вузе и поступлении

American University в Вашингтоне, округ Колумбия, я выбрала по нескольким причинам. Первая и важная причина — его расположение. Университет находится в столице США, рядом с ключевыми международными институтами, что дает студентам доступ к академическим и профессиональным возможностям.

Вторая причина — сильная академическая репутация и высокий уровень преподавания. Третья была особенно символичной: из департамента написали, что я первая студентка из Казахстана на факультете. Также я поступила на полный грант — для меня это было большим признанием и дополнительной мотивацией.

Процесс поступления прошел в несколько этапов: онлайн-заявка, академические транскрипты, мотивационное письмо, образец письменной работы, рекомендательные письма, подтверждение уровня английского и интервью.

Самым сложным этапом стало мотивационное письмо. Именно этот документ во многом определяет решение комиссии. В нем важно не просто рассказать о себе, а показать академические интересы, цели и объяснить, почему именно эта программа соответствует вашему профессиональному пути.

Университеты в США оценивают кандидата комплексно. Помимо оценок, важны академические интересы, исследовательский потенциал, лидерские качества.

Из языковых тестов сдавала IELTS на 8,5. Подготовка к такому экзамену требует не только хорошего знания языка, но и умения работать с академическими текстами, аргументировать свою позицию и писать структурированные эссе.

Я выбрала специальность Master of Arts in Teaching English. Я с детства говорила на узбекском и украинском языках — мы жили по соседству с узбеками и украинцами. В школе учила английский, и уже с 18 лет появилась мысль о больших возможностях, которые дают языки. Поступила на учителя иностранных языков в Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана — освоила английский, потом выучила китайский до уровня HSK 4 и сдала его, затем немецкий до уровня B2 и окончила университет специалистом. После выпуска заинтересовалась испанским и турецким. Языки учила через иммерсию и имитацию, на дополнительные курсы не ходила — только курсы для преподавателей в вузе.

Об учебном процессе и академической среде

Учеба в США отличается от учебы в Казахстане. Здесь не просто получают готовые знания, а ищут информацию, анализируют ее, сопоставляют разные точки зрения, формулируют аргументы и выдвигают альтернативные идеи.

Нет зубрежки. Основной акцент на критическом мышлении и исследовательском подходе. Нагрузка высокая: по каждому предмету каждую неделю нужно читать несколько академических статей — часто это 50–70 страниц текста, смотреть вебинары и готовить письменные работы. Кроме того, регулярно пишем эссе и рефлексивные тексты.

Оценивание складывается из нескольких компонентов: участие в обсуждениях на занятиях, письменные работы, проекты, презентации и финальные исследовательские работы.

Важную роль играет обратная связь от преподавателей. Они подробно комментируют письменные работы и объясняют, как можно улучшить аргументацию, структуру текста и исследовательский подход. Для студентов это один из самых ценных элементов обучения.





Университет предоставляет большое количество академических ресурсов: библиотеки, онлайн-базы научных данных, центры академического письма, исследовательские лаборатории, карьерные центры.

Карьерные центры помогают с составлением резюме, подготовкой к интервью и поиском стажировок. Каждый семестр проходят ярмарки вакансий. На такие мероприятия приезжают представители различных организаций и компаний — часто более 15-20. Для студентов это отличная возможность установить профессиональные контакты.

О будущем и советах абитуриентам

Обучение в столице США открывает дополнительные возможности. Университет находится рядом с государственными структурами, международными организациями, исследовательскими центрами и крупными компаниями. Поэтому у студентов есть доступ к стажировкам и профессиональным контактам уже во время учебы.

После получения диплома перед выпускниками открываются возможности как на американском, так и на глобальном рынке труда. Многие продолжают карьеру в международных организациях, исследовательских центрах, образовательных учреждениях и крупных компаниях.

Начинать подготовку советую лучше заранее. Развивать академический английский, участвовать в образовательных проектах и формировать четкие академические интересы.

Важно понимать, зачем нужна конкретная программа и как она связана с будущей карьерой. Университеты ценят абитуриентов с ясной целью и пониманием профессионального пути.

Полезно изучать официальные сайты университетов — там подробно описаны требования и ожидания от кандидатов. Помогают также курсы по академическому письму и консультации с преподавателями.

Общение со студентами, которые уже учатся за рубежом, помогает лучше понять процесс поступления и избежать распространенных ошибок.