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NASA впервые протестирует GPS-навигационную систему на Луне
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Сегодня в 09:23

NASA впервые протестирует GPS-навигационную систему на Луне

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства впервые испытает GPS-навигационную систему на Луне.

Космическое агентство готовится к отправке миссии Artemis на Луну, чтобы обеспечить там долговременное присутствие человека. Для того чтобы космический корабль и сами астронавты на Луне могли правильно ориентироваться в пространстве, в NASA хотят испытать новую лунную GPS-навигационную систему в 2024 году.

Эта навигационная система будет доставлена на Луну с помощью посадочного аппарата Blue Ghost от компании Firefly Aerospace. Система будет использовать сигналы Глобальной навигационной спутниковой системы Земли — спутников, которые находятся на орбите планеты. На данный момент самыми популярными спутниковыми системами являются американская GPS, российская ГЛОНАСС и китайская «Бэйдоу».

Сигналы с околоземных спутников будет принимать специальный приемник LuGRE, который и будет доставлен на Луну. Созданный NASA совместно с Итальянским космическим агентством, приемник навигационного сигнала на Луне будет получать его от системы GPS, а также от европейской системы Galileo.

Ожидается, что LuGRE впервые в истории предоставит навигационные данные как для космических кораблей во время полета на Луну, так и для астронавтов на ее поверхности. После того как приемник будет доставлен на спутник Земли, он в течение как минимум 12 дней будет собирать необходимые навигационные данные. В NASA хотят использовать полученный опыт для разработки будущих более совершенных навигационных систем на Луне.

Источник: tengrinews.kz

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#технологии #nasa #космос #луна #gps
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