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Ограничения на рейсы между Казахстаном и Турцией будут сняты с 27 августа
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Вчера в 20:45

Ограничения на рейсы между Казахстаном и Турцией будут сняты с 27 августа

«Министерством проведена работа с турецкой стороной по вопросу снятия ограничений на рейсы между двумя странами. По информации авиационных властей Турции, вопрос снятия ограничений координируется с Министерством здравоохранения Турции и учитывая стабилизацию и улучшение ситуации с распространением COVID-19, турецкой стороной было решено снять ограничения на въезд пассажиров из Казахстана в Турцию», - говорится в сообщении Комитета гражданской авиации РК.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм Казахстана и Турции и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.

Источник: @kapitalkz

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#казахстан #турция #авиаперелеты
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