Столица Казахстана встречает Чемпионат Азии

23-24 июля в Нур-Султане состоится Чемпионат Азии по триатлону среди атлетов категории U23 и U19. В рамках Чемпионата пройдет V этап Кубка TEMIRADAM в «эстафете 2+1» среди атлетов категорий Pro и Age Group и TEMIRADAM Challenge в плавании на 1500 м среди любителей. Соревнование проводится с целью развития триатлона в мире.





Место проведения: город Нур-Султан, «Триатлон Парк»

24 июля

Старт соревнований — 7:00, церемония награждения — 16:30

24 июля

Старт соревнований — 08:00, церемония награждения — 12:30

Главный судья соревнований: Mr.Byambaa Tsagaanbaatar, Монголия.

Организаторы соревнований: Министерство культуры и спорта Республики Казахстан, Дирекция Развития Спорта Республики Казахстан, Акимат города Нур-Султан, World Triathlon, ОО «Казахстанская Федерация Триатлона», ОО Nur-Sultan Triathlon Federation.

Мероприятие проводится при поддержке генерального партнера – Фонд поддержки спорта Sport Qory, Группы компании ERG

Информационная поддержка: Qazsport, Tengrinews.kz, Vesti.kz и WeProject.Media.

Партнер по напиткам: ТОО «Юникс» с водой Tassay