Состояние Джеффа Безоса достигло рекордных 172 миллиардов $

Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до 172 миллиардов $, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Как отмечает агентство, это рекордный показатель для бизнесмена.
Рост состояния Безоса произошел за счет повышения акций Amazon: на торгах 1 июля они поднялись на 4,4% — до рекордных 2878,7 $ за штуку. Безосу принадлежит 11% акций ретейлера, только с начала года он разбогател на 56,7 миллиарда $.
В середине мая эксперты компании Comparisun допустили, что Безос в 2026 году может стать первым человеком с состоянием выше 1 триллиона $. Аналитики отметили, что за последние пять лет оценка капитала главы Amazon росла со средним темпом 34% в год.
Большинство из тех, кто смог существенно увеличить свое состояние в этом году, также являются представителями технологического сектора. В их числе — гендиректор Tesla Илон Маск, который с 1 января разбогател на 25,8 млрд $, по данным рейтинга Bloomberg, до 53,4 миллиарда $, и глава Zoom Эрик Юань, состояние которого выросло почти в четыре раза — до 13,1 миллиарда $.
Источник: spot.uz
Источник фотографии: under35.me