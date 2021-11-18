Начались съемки экранизации мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Netflix объявил в своем твиттере о начале съемок адаптации мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге», выходившего на телеканале Nickelodeon с 2005 по 2008 год. Первый производственный день стартовал на студии в Ванкувере.

Стриминговый сервис выложил закадровое фото актеров, которые сыграют главных персонажей. В мальчика Аанга перевоплотится Гордон Кормье, в мага воды Катару — Киавентиио Тарбелл, а ее брата Сокку сыграет Иэн Аусли. Роль принца народа огня Зуко досталась Далласу Лю.





Также Netflix раскрыл имена тех, кто сыграет второстепенные, но не менее важные роли — Дэниэл Дэ Ким — хозяин огня Озай, Пол Сун Хен Ли — Айро, дядя и наставник Зуко, Лим Каю Сю — Гияцо, наставник и близкий друг Аанга и Кен Люн Джао, адмирал народа огня.

Режиссерами экранизации «Аватар: Легенда об Аанге» выступили Майкл Гои, Розанна Лян, Джаббар Райсани и Джет Уилкинсон. Сценарий написал шоураннер проекта Альберт Ким и Дэн Лин.

Источник: daily.afisha.ru