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Начались съемки экранизации мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге»
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Сегодня в 10:51

Начались съемки экранизации мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Netflix объявил в своем твиттере о начале съемок адаптации мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге», выходившего на телеканале Nickelodeon с 2005 по 2008 год. Первый производственный день стартовал на студии в Ванкувере.

Стриминговый сервис выложил закадровое фото актеров, которые сыграют главных персонажей. В мальчика Аанга перевоплотится Гордон Кормье, в мага воды Катару — Киавентиио Тарбелл, а ее брата Сокку сыграет Иэн Аусли. Роль принца народа огня Зуко досталась Далласу Лю.

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Также Netflix раскрыл имена тех, кто сыграет второстепенные, но не менее важные роли — Дэниэл Дэ Ким — хозяин огня Озай, Пол Сун Хен Ли — Айро, дядя и наставник Зуко, Лим Каю Сю — Гияцо, наставник и близкий друг Аанга и Кен Люн Джао, адмирал народа огня.

Режиссерами экранизации «Аватар: Легенда об Аанге» выступили Майкл Гои, Розанна Лян, Джаббар Райсани и Джет Уилкинсон. Сценарий написал шоураннер проекта Альберт Ким и Дэн Лин.

Источник: daily.afisha.ru


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