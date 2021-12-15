На связи село. Как молодые казахстанцы живут и работают в селе Андыкожа батыр

Телефонная связь и интернет — это то, без чего сложно представить жизнь человека в любой точке мира. Компания «Казахтелеком» проводит интернет в селах, чтобы каждый казахстанец, независимо от места жительства, был на связи и имел выход в интернет. Мы решили узнать, как живут наши соотечественники в селах и, конечно, как обстоят дела со связью. Начинаем наш спецпроект с села Андыкожа батыр, которое находится в 300 километрах от города Нур-Султан.







Акку Ержанова, 31 год, учитель казахского языка и литературы





О себе





Я родилась в столице Монголии, городе Улан-Батор. Но, когда мне было два года, мы с семьей переехали в село Советское, Энбекшильдерского района. Я училась в местной школе. Из своего детства помню много интересных событий.

В 2012 году я вышла замуж и переехала в село Андыкожа батыр. Здесь я живу уже десять лет.

О селе

Андыкожа батыр — это село в Акмолинской области, район Биржан-сал. Оно было основано в 1954 году. Ближайший к селу город — Степняк, который находится на расстоянии 43 километров. За продуктами и одеждой сельчане ездят в Щучинск. А областной центр — город Кокшетау — находится в 113 километрах.

Сегодня большинство сельчан занимаются сельским хозяйством. Разводят скот, выращивают пшено, работают в садах.

В селе много пожилых людей. У бабушек и дедушек за плечами большой жизненный опыт, есть что рассказать внукам. В сельской местности люди придерживаются традиций и обычаев. Многие из наших мудрых поэтов выросли на деревенской земле! Мы знаем их стихи, посвященные рассветам и закатам в селе. Если поэты выходят из села, то ученые — из города.









О работе

В 2010 году я окончила Кокшетауский педагогический колледж имени Ж. Мусина. А в 2014 годстала педагогом казахского языка и литературы, отучившись в «Кокшетауской Академии». Мой педагогический стаж — 11 лет. Выбрать профессию учителя посоветовали родители.

«Сердце ребенка — маленький сундук. Этот сундук откроется только тогда, когда найдешь к нему ключ. В руках учителя всегда должен быть этот ключ», — сказал Мухтар Шаханов. Я тоже думаю, что главная задача учителя — найти путь к сердцу каждого ребенка.

Учитель обладает силой, которая позволяет познать вкус знаний и науки, способна подарить мечту и раскрывать талант. Профессия учителя одна из самых необходимых в мире. Поэтому я горжусь своей работой.

О связи





Много лет назад в нашем селе была плохая связь. Сейчас такие мобильные операторы как Теle2, Altel отлично работают. Интернет проведен почти во все дома. Ведь в наше время сложно представить жизнь без связи. Она важна для людей. Как говорится, образованные и талантливые могут построить дворец из камня и за считанные секунды узнать новости на далеком расстоянии. Также и мы узнаем приятные новости от близких, которые живут далеко, и поздравляем их с радостными событиями.

70% работы мы выполняем с помощью интернета. Из-за пандемии школьникам и студентам пришлось учится удаленно, онлайн. Наличие интернета и связи играет важную роль. Благодаря связи я всегда в курсе последних событий в мире и нахожу нужную мне информацию.

Мне нравится жить в селе, здесь есть работа и средства содержать семью.









Айгерим Кожагулова, 31 год, главный специалист





О себе





Я родилась и выросла в Северо-Казахстанской области, Айыртауском районе, в селе Саумалколь. Мои родители и другие родственники до сих пор там живут. Это место находится в 40 километрах от города Кокшетау, в которым я позже училась в университете. По образованию я учитель казахского языка и литературы.

В Андыкожа Батыр я переехала совсем недавно. Мой муж родом из этого села, и в мае этого года мы приехали сюда, чтобы жить вместе с родителями супруга.

О селе





Сейчас в Андыкожа Батыр живет 1536 человек. Среди них есть люди разных возрастов: и молодежь, и пенсионеры. Многие занимаются животноводством и выращиванием пшеницы, у нас есть крестьянские хозяйства.

В последние годы село активно развивается: провели освещение, а в следующем году планируют ремонт дорог. Также у нас открылся мини-центр для детей, садик и спортивная игровая площадка. Сейчас строится новая большая мечеть, а рядом с ней кафе.









О работе





Я работаю в аппарате акима Донского сельского округа на должности главного специалиста. В мои обязанности входит делопроизводство и обслуживание населения, поэтому я много работаю за компьютером в разных программах, например, egov.

Раньше, чтобы получить государственные услуги сельчанам приходилось ездить в район. Так как наше село относится к району Биржан-сал, все ездили в город Степняк. Сейчас в этом нет необходимости, все можно получить у нас. Это экономит время и средства.

О связи





У нас в селе хорошая связь, перебоев не бывает. Интернет также есть почти в каждом доме. Благодаря этому мы проводим прямые эфиры и встречи в ZOOM онлайн.

Мне нравится жить в селе. Здесь спокойно, свежий воздух, люди доброжелательные. А в городе ажиотаж и шум. Но в остальном большой разницы нет, потому что сегодня в селе все есть и все можно найти. Призываю молодежь ехать в село и развивать его.







