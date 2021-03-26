На Ozon заработал маркетплейс услуг

На Ozon появился раздел «Ozon Услуги». На онлайн-площадке уже доступно свыше 800 предложений от поставщиков услуг в 12 категориях, подключение новых исполнителей продолжается.

Исполнитель услуг регистрируется на площадке как продавец, создает карточки товаров с подробной инструкцией и работает с площадкой по модели комиссии за продажу. Для большинства категорий услуг комиссия составляет 5%.

В свою очередь Ozon проверяет добросовестность поставщика и все необходимые для оказания услуг разрешительные документы, фиксирует стоимость услуг, а также отвечает за процессинг оплаты, контролирует факт и качество исполнения.

В отличие от конкурентов, новый проект предлагает более широкий ассортимент услуг — от записи на медицинские анализы до экскурсий, образовательных курсов, ремонтных работ и спортивных тренировок, уточнили в Ozon.

Источник: rb.ru