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На Ozon заработал маркетплейс услуг
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Сегодня в 11:58

На Ozon заработал маркетплейс услуг

На Ozon появился раздел «Ozon Услуги». На онлайн-площадке уже доступно свыше 800 предложений от поставщиков услуг в 12 категориях, подключение новых исполнителей продолжается.

Исполнитель услуг регистрируется на площадке как продавец, создает карточки товаров с подробной инструкцией и работает с площадкой по модели комиссии за продажу. Для большинства категорий услуг комиссия составляет 5%.

В свою очередь Ozon проверяет добросовестность поставщика и все необходимые для оказания услуг разрешительные документы, фиксирует стоимость услуг, а также отвечает за процессинг оплаты, контролирует факт и качество исполнения.

В отличие от конкурентов, новый проект предлагает более широкий ассортимент услуг — от записи на медицинские анализы до экскурсий, образовательных курсов, ремонтных работ и спортивных тренировок, уточнили в Ozon.

Источник: rb.ru

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#бизнес #маркетплейс #ozonru #услуги
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