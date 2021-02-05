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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Мурат Алиханов о том, как создал прибыльный стартап, который не закрылся в карантин
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03.02.2021

Мурат Алиханов о том, как создал прибыльный стартап, который не закрылся в карантин

Мурат Алиханов, 29 лет, предприниматель и диджитал-стратег, СЕО стартапа 1Fit

Мурат Алиханов

Как все начиналось

Изначально мы занимались разработкой приложений для бизнеса. В свободное время создавали проект 1Fit, который в результате стал основным делом. Сервис работает с 2018 года.

Мы развивали проект на свои деньги, не привлекали средства инвесторов. Поэтому нам пришлось быстро стать прибыльным стартапом, которому нужно самостоятельно покрывать расходы. Это наша особенность, которой мы гордимся. Мы имеем здоровые финансовые метрики.

В самом начале было сложно договариваться с залами, отношение к нам было скептическое. Но мы объясняли преимущества для бизнеса, подключили первые 20-30 залов. Сейчас индустрия с нами знакома, поэтому предприниматели идут на контакт быстрее. Залы получают от нас значительную финансовую поддержку и клиентскую базу.

О проекте

1Fit — это единый фитнес-абонемент, покупая который, человек имеет возможность заниматься в разных залах по всему городу.

Такой абонемент подходит для тех, кто хочет совмещать разные виды спорта. Например, хочет ходить в тренажерный зал и бассейн, но не может позволить себе абонемент в дорогой многофункциональный спортивный центр. Наш абонемент в этом случае помогает экономить деньги.

1Fit — это единый фитнес-абонемент

Еще одно преимущество — возможность быстрее достигать нужных результатов. Например, если человек занимается кроссфитом, ему для улучшения показателей нужно заниматься растяжкой.

Также мы помогаем экономить время. Человек может заниматься возле дома, работы или между встречами.

Мы даем разнообразие людям. Часто клиентам надоедает заниматься в одном и том же месте, а в нашем случае это исключается.

О пользователях

У нас тысячи пользователей. Мы научились быстро, эффективно и недорого привлекать клиентов, хорошо их изучили. Наша команда по маркетингу — одна из самых эффективных на рынке.

Мы работаем в Алматы и Нур-Султане. В этом году планируем запуститься в Москве. Для этого привлекаем инвестиции.

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Не все сразу понимают нашу концепцию и идею, но мы занимаемся просветительской работой. И, когда люди начинают пользоваться приложением, осознают, как это удобно.

Средний портрет нашего пользователя — девушка до 27 лет, которой нравится пробовать новое. Парни обычно преданы одному месту и не хотят менять локацию. Поэтому соотношение женщин и мужчин примерно 70 к 30.

Люди стали больше заботиться о своем здоровье. И после возобновления работы спортивных центров мы достигаем рекордных показателей продаж.

Как пользоваться

Пользователь должен скачать наше приложение, зарегистрироваться и приобрести абонемент. У нас есть несколько видов абонементов стоимостью от 14 990 тенге. Самый недорогой отличается ограниченным количеством посещений — 12 занятий — и залов для возможных тренировок. Есть и безлимитные абонементы на месяц — 24 990 тенге, 3 месяца — 49 990, полгода — 104 990, год — 179 990.

У нас есть несколько видов абонементов стоимостью от 14 990 тенге

В приложении есть список наших партнеров. Он постоянно меняется. За последний год чуть больше трети залов закрылось. Но сейчас рынок начинает оживать, и мы подключаем новые клубы.

Среди популярных направлений: тренажерные залы, стретчинг и танцы. Но помимо этого есть бассейны, EMS-тренировки и прыжки на батутах.

О планах

Мы намерены стать доминантным лидером рынка в Казахстане. Выйти на зарубежный рынок.

Фитнес-абонемент — это не конечный продукт, который мы создаем. Есть много фишек, которые мы запустим в этом году. Одна из приоритетных целей — работа с данными, интеграция с умными гаджетами для последующей замены тренера или диетолога. Мы хотим стать продуктом про здоровье и фитнес. Долгосрочная миссия — помогать людям становиться более продуктивными и счастливыми.

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#стартап #бизнес #спорт #it #1fit
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