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«Мстителей: Секретные войны» разделят на два фильма
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Новости Центральной Азии и мира

24.12.2023

«Мстителей: Секретные войны» разделят на два фильма

«Мстители: Секретные войны» выйдут в формате двух фильмов с общим хронометражем в пять часов. Премьеры картин состоятся с разницей в год.

Таким образом шестая часть саги выйдет 7 мая 2027 года, а седьмая — в 2028. Премьера «Мстителей 5» с подзаголовком «Династия Канга» намечена на 2026 год. Сценарий для предстоящих сиквелов напишет создатель сериала «Локи» Майкл Уолдрон.

Предполагается, что все три фильма будут связаны между собой, как «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал», и завершат «Сагу Мультивселенной» MCU. В лентах должны появиться новые персонажи, а центральным антагонистом станет Канг Завоеватель.

Источник: daily.afisha.ru

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