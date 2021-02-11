Монеточка и Сергей Бурунов спели «Белые розы» группы «Ласковый май»

Певица Монеточка и актер Сергей Бурунов исполнили кавер на песню «Белые розы» группы «Ласковый май». Они представили на него клип, который можно посмотреть на YouTube.

Трек прозвучит в комедийном фильме «Родные», в котором Монеточка и Бурунов исполнили главные роли. Ролик для песни снял Жора Крыжовников, который вместе с Алексеем Казаковым написал сценарий к картине.

По сюжету «Родных», отец семейства, которого играет Бурунов, решает воплотить мечту своей жизни и отправляется вместе с родными на Грушинский фестиваль, чтобы выступить там со своей песней. Семье ничего не остается, кроме как сопровождать его в этом отчаянном путешествии. Конечно же, в пути их ждут приключения и проверка отношений на прочность.

Режиссером фильма стал Илья Аксенов.

Источник: daily.afisha.ru