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Многоразовая ступень Falcon 9 совершила посадку на платформу в Атлантическом океане
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Сегодня в 10:36

Многоразовая ступень Falcon 9 совершила посадку на платформу в Атлантическом океане

Многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантическом океане.

Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon была запущена с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 03:14 по времени Восточного побережья США. Ступень совершила посадку на новую автономную плавучую платформу компании A Shortfall of Gravitas.

Грузовой космический корабль Cargo Dragon был направлен к Международной космической станции. Ожидается, что корабль прибудет на МКС и совершит стыковку в понедельник, 30 августа.

Запуск был осуществлен в рамках контракта между SpaceX и NASA. Cargo Dragon содержит груз весом больше 2200 кг, предназначенный для научных экспериментов, а также оборудование для тестирования на МКС, медицинские материалы и другие грузы.

Для SpaceX это 21-й запуск ракеты в 2021 году, а также 23-я миссия по доставке грузов на орбитальную лабораторию NASA. До конца 2021 года ожидается как минимум еще один подобный запуск.

Источник: rb.ru

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