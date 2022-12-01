Мирас Жугунусов, AKHA, ZaQ: что интересного на YouTube на этой неделе

Рассказываем, какие новые интервью, шоу и подкасты можно посмотреть на YouTube на этой неделе.
Мирас Жугунусов: путь народного артиста / Зamandas
Интервью с молодым артистом из Казахстана, который быстро стал популярным. В подкасте обсудили авторство песен, заработок от YouTube, Apple Music и Spotify и многое другое.
Тюрки просыпаются | Философы о смысле жизни | Что делать, когда плачет душа?
ORTA — круглый стол, где собираются люди из разных сфер и беседуют о важных вещах. Проект вернулся после трехмесячного перерыва. В гостях выпуска: Мамед Абдуллаев, Эльдияр Кененсаров, Асхат Нурмашев и Расул Абдуллаев
Будущие единороги: EasyTap, NB FIT и Cibionyx. Победители Astana Hub Battle
В новом выпуске weproject рассказывает о стартапах. IT сообщество в Центральной Азии активно развивается, и уже сейчас у нас много интересных и востребованных стартапов. Мы поговорили с Сыргой Тилековой, сооснователем стартапа NBfit, Магзумом Толеш, сооснователем стартапа Easy Tap и Пётром Неустроевым основателем стартапа Cibionyx.
ZaQ: Өнер ешкімге міндетті емес
В специальной серии выпусков Dope Söz x PaperLab в гостях Дулат ZaQ Мұхаметқали, участник группы Ninety One. В подкасте о возрождении казахской музыки, популяризации казахского языка, юношеском и взрослом протесте, а также о границах творчества и образа.
ЭКСКЛЮЗИВ: «Анама үйде отыратын келін керек» | Жеке өмірі, отбасы, балалық шағы мен кино жайлы
Интервью с актером Аяном Отепберген. О работе режиссера, стремлении попасть в Netflix и написании книги.
Avatar 2 Suv yoʻli: treyler tahlili, boʻlajak film voqealari va Avatar 3-4-5 tafsilotlari @SUSAMBILolami
16 декабря 2022 года «Аватар 2» выходит на больших экранах. Это один из самых долгожданных проектов года. Автор YouTube-канала делает разбор трейлера на узбекском языке.
Почти все, что вы хотели знать про бег в Узбекистане
Выпуск про бег в Узбекистане вместе с профессиональным тренером по бегу, организатором спортивных мероприятий и основателем сообщества ProRun.uz Андреем Куликовым.
Ниша на МИЛЛИОНЫ. Можно ВЫРАСТИ в 20 раз! Производство Бытовой Химии
Новое видео о бизнесе по производству и продаже бытовой химии в Бишкеке.
Можете просмотреть про уникальную историю создания и развития компании с нуля до полноценного промышленного производства мыломоющих средств.
Million jamoasi — Yorvor tok-shousi
Возможность насладиться чувством юмора команды из Узбекистана.
MAHMUD MURODOV | UFCdagi ENG BOY O'ZBEK JANGCHISI
Гостем выпуска стал узбекский боец ММА Махмуд Муродов. Рассказал, сколько зарабатывает, почему последний проиграл битву и о многом другом.
AKHA: Өмірден озған әкесі, Jah Khalib-пен бірлестігі, сүйіктісі, жаңа әндері
Гость интервью — исполнитель хитов «Какая ты красивая», «Закрываю глаза» и других Ахмет Усербек или AKHA.
Авария, инфобизнес и будущее онлайн образования | Куаныш Шонбай | 101 друг Шаекина #15
В гостях у Руслана Шаекина основатель Shonbay business school, автор популярных книг «Екінші болма», «QПЯ» — Куаныш Шонбай.