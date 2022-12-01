Мирас Жугунусов, AKHA, ZaQ: что интересного на YouTube на этой неделе

Рассказываем, какие новые интервью, шоу и подкасты можно посмотреть на YouTube на этой неделе.







Мирас Жугунусов: путь народного артиста / Зamandas

Интервью с молодым артистом из Казахстана, который быстро стал популярным. В подкасте обсудили авторство песен, заработок от YouTube, Apple Music и Spotify и многое другое.





Тюрки просыпаются | Философы о смысле жизни | Что делать, когда плачет душа?





ORTA — круглый стол, где собираются люди из разных сфер и беседуют о важных вещах. Проект вернулся после трехмесячного перерыва. В гостях выпуска: Мамед Абдуллаев, Эльдияр Кененсаров, Асхат Нурмашев и Расул Абдуллаев





Будущие единороги: EasyTap, NB FIT и Cibionyx. Победители Astana Hub Battle





В новом выпуске weproject рассказывает о стартапах. IT сообщество в Центральной Азии активно развивается, и уже сейчас у нас много интересных и востребованных стартапов. Мы поговорили с Сыргой Тилековой, сооснователем стартапа NBfit, Магзумом Толеш, сооснователем стартапа Easy Tap и Пётром Неустроевым основателем стартапа Cibionyx.





ZaQ: Өнер ешкімге міндетті емес





В специальной серии выпусков Dope Söz x PaperLab в гостях Дулат ZaQ Мұхаметқали, участник группы Ninety One. В подкасте о возрождении казахской музыки, популяризации казахского языка, юношеском и взрослом протесте, а также о границах творчества и образа.





ЭКСКЛЮЗИВ: «Анама үйде отыратын келін керек» | Жеке өмірі, отбасы, балалық шағы мен кино жайлы





Интервью с актером Аяном Отепберген. О работе режиссера, стремлении попасть в Netflix и написании книги.





Avatar 2 Suv yoʻli: treyler tahlili, boʻlajak film voqealari va Avatar 3-4-5 tafsilotlari @SUSAMBILolami





16 декабря 2022 года «Аватар 2» выходит на больших экранах. Это один из самых долгожданных проектов года. Автор YouTube-канала делает разбор трейлера на узбекском языке.





Почти все, что вы хотели знать про бег в Узбекистане





Выпуск про бег в Узбекистане вместе с профессиональным тренером по бегу, организатором спортивных мероприятий и основателем сообщества ProRun.uz Андреем Куликовым.





Ниша на МИЛЛИОНЫ. Можно ВЫРАСТИ в 20 раз! Производство Бытовой Химии





Новое видео о бизнесе по производству и продаже бытовой химии в Бишкеке.

Можете просмотреть про уникальную историю создания и развития компании с нуля до полноценного промышленного производства мыломоющих средств.





Million jamoasi — Yorvor tok-shousi

Возможность насладиться чувством юмора команды из Узбекистана.





MAHMUD MURODOV | UFCdagi ENG BOY O'ZBEK JANGCHISI





Гостем выпуска стал узбекский боец ММА Махмуд Муродов. Рассказал, сколько зарабатывает, почему последний проиграл битву и о многом другом.





AKHA: Өмірден озған әкесі, Jah Khalib-пен бірлестігі, сүйіктісі, жаңа әндері

Гость интервью — исполнитель хитов «Какая ты красивая», «Закрываю глаза» и других Ахмет Усербек или AKHA.





Авария, инфобизнес и будущее онлайн образования | Куаныш Шонбай | 101 друг Шаекина #15





В гостях у Руслана Шаекина основатель Shonbay business school, автор популярных книг «Екінші болма», «QПЯ» — Куаныш Шонбай.



