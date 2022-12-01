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Мирас Жугунусов, AKHA, ZaQ: что интересного на YouTube на этой неделе
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Сегодня в 11:45

Мирас Жугунусов, AKHA, ZaQ: что интересного на YouTube на этой неделе

Рассказываем, какие новые интервью, шоу и подкасты можно посмотреть на YouTube на этой неделе.

Мирас Жугунусов: путь народного артиста / Зamandas

Интервью с молодым артистом из Казахстана, который быстро стал популярным. В подкасте обсудили авторство песен, заработок от YouTube, Apple Music и Spotify и многое другое.


Тюрки просыпаются | Философы о смысле жизни | Что делать, когда плачет душа?


ORTA — круглый стол, где собираются люди из разных сфер и беседуют о важных вещах. Проект вернулся после трехмесячного перерыва. В гостях выпуска: Мамед Абдуллаев, Эльдияр Кененсаров, Асхат Нурмашев и Расул Абдуллаев


Будущие единороги: EasyTap, NB FIT и Cibionyx. Победители Astana Hub Battle


В новом выпуске weproject рассказывает о стартапах. IT сообщество в Центральной Азии активно развивается, и уже сейчас у нас много интересных и востребованных стартапов. Мы поговорили с Сыргой Тилековой, сооснователем стартапа NBfit, Магзумом Толеш, сооснователем стартапа Easy Tap и Пётром Неустроевым основателем стартапа Cibionyx.


ZaQ: Өнер ешкімге міндетті емес


В специальной серии выпусков Dope Söz x PaperLab в гостях Дулат ZaQ Мұхаметқали, участник группы Ninety One. В подкасте о возрождении казахской музыки, популяризации казахского языка, юношеском и взрослом протесте, а также о границах творчества и образа.


ЭКСКЛЮЗИВ: «Анама үйде отыратын келін керек» | Жеке өмірі, отбасы, балалық шағы мен кино жайлы


Интервью с актером Аяном Отепберген. О работе режиссера, стремлении попасть в Netflix и написании книги.


Avatar 2 Suv yoʻli: treyler tahlili, boʻlajak film voqealari va Avatar 3-4-5 tafsilotlari @SUSAMBILolami


16 декабря 2022 года «Аватар 2» выходит на больших экранах. Это один из самых долгожданных проектов года. Автор YouTube-канала делает разбор трейлера на узбекском языке.


Почти все, что вы хотели знать про бег в Узбекистане


Выпуск про бег в Узбекистане вместе с профессиональным тренером по бегу, организатором спортивных мероприятий и основателем сообщества ProRun.uz Андреем Куликовым.


Ниша на МИЛЛИОНЫ. Можно ВЫРАСТИ в 20 раз! Производство Бытовой Химии


Новое видео о бизнесе по производству и продаже бытовой химии в Бишкеке.

Можете просмотреть про уникальную историю создания и развития компании с нуля до полноценного промышленного производства мыломоющих средств.


Million jamoasi — Yorvor tok-shousi

Возможность насладиться чувством юмора команды из Узбекистана.


MAHMUD MURODOV | UFCdagi ENG BOY O'ZBEK JANGCHISI


Гостем выпуска стал узбекский боец ММА Махмуд Муродов. Рассказал, сколько зарабатывает, почему последний проиграл битву и о многом другом.


AKHA: Өмірден озған әкесі, Jah Khalib-пен бірлестігі, сүйіктісі, жаңа әндері

Гость интервью — исполнитель хитов «Какая ты красивая», «Закрываю глаза» и других Ахмет Усербек или AKHA.


Авария, инфобизнес и будущее онлайн образования | Куаныш Шонбай | 101 друг Шаекина #15


В гостях у Руслана Шаекина основатель Shonbay business school, автор популярных книг «Екінші болма», «QПЯ» — Куаныш Шонбай.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.