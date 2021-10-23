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Международный технологический форум Digital Bridge в третий раз пройдет в Нур-Султане 28-29 октября
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Сегодня в 10:51

Международный технологический форум Digital Bridge в третий раз пройдет в Нур-Султане 28-29 октября

Тема форума этого года — Digital Era Lifestyle. Деловая программа форума состоит из 20 панельных сессий, на которых выступят более 70 спикеров — представителей международного и казахстанского IT-сообщества.

Традиционно на площадке Digital Bridge технологические стартапы смогут посоревноваться за звание лучшего на битве Astana Hub Battle, а IT-компании — получить награды в рамках премии Astana Hub Awards. Также все желающие IT-стартапы смогут презентовать свои решения вице-министрам по цифровизации, представителям нацкомпаний, венчурных фондов и дочерних организаций и ведомств МЦРИАП.

В этом году в условиях пандемии мероприятие пройдет в гибридном формате. Принять участие в форуме можно вживую или онлайн из любой точки мира.

Также в рамках форума состоится торжественное вручение IT-ваучеров на бесплатное обучение в школах программирования студентам, прошедшим конкурсный отбор в рамках программы TechOrda, и сертификатов на финансирование стартапов от Astana Hub в рамках программы Seed Money.

Основные темы деловой программы этого года: развитие венчурного рынка, опыт масштабирования IT-продукта за рубеж, цифровая инклюзия, онлайн-образование, женщины в IT, развитие индустрии GameDev и другие.

Принять участие в форуме сможет любой желающий, зарегистрировавшись на сайте.

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#стартапы #инвестиции #astanahub #нурсултан #digitalbridge
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