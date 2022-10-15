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Meta представила VR-гарнитуру Quest Pro
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13.10.2022

Meta представила VR-гарнитуру Quest Pro

Meta представила VR-гарнитуру Quest Pro. Она создана для профессионалов, работающих с виртуальной реальностью.

Главное ее отличие от Oculus Quest 2 — набор камер, который позволит отслеживать движение глаз и распознавать эмоции человека. Использовать гарнитуру можно для передачи настоящих эмоций в VR.

Внешние камеры снимают не в черно-белом режиме, а в цветном — это необходимо для того, чтобы оставаться в реальности, не снимая гарнитуру.

Внутри установлен улучшенный чип Qualcomm XR2+, что дает на 50% больше мощности. 12 ГБ оперативной памяти и встроенной памяти — 256 ГБ.

Quest Pro располагает двумя дисплейными ЖК-панелями с разрешением 1800 х 1920 пикселей на глаз. За счет обновленной конструкции контрастность изображения увеличилась на 75%.

Продажи стартуют 25 октября.

Источник: bluescreen.kz

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#технологии #виртуальнаяреальность #гаджеты #vr #meta
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