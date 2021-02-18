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McDonald’s сменит дизайн впервые за пять лет
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Сегодня в 11:11

McDonald’s сменит дизайн впервые за пять лет

Для сети быстрого питания McDonald’s разработан новый дизайн упаковок для основной продукции ресторанов.

Дизайнеры решили отказаться от крупных надписей на упаковке, заменив их простой для понимания графикой знаковых пунктов меню. В итоге получилась узнаваемая и выразительная визуальная система дизайна бренда.

Например, на упаковке бургера с рыбной котлетой филе-о-фиш появятся голубые морские волны, для картошки-фри внутри пакета добавят желтые полосы, изображающие картофельные бруски.

Источник: rb.ru

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#дизайн #бизнес #бренд #mcdonalds
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