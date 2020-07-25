Майк Тайсон и Рой Джонс-младший ведут переговоры о боксерском поединке

Легендарные боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс-младший ведут переговоры о поединке в 2020 году. Предполагается, что бой пройдет в США в сентябре и будет состоять из восьми раундов, весовая категория пока не определена.

В конце апреля 54-летний бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон заявил о желании «тряхнуть стариной» и вернуться на профессиональный ринг ради выставочных боев, которые помогут собрать деньги на благотворительные цели. Американец не проводил бои с 2005 года.

50-летний Джонс — бывший абсолютный чемпион мира по боксу и экс-чемпион в пяти весовых категориях, завершивший карьеру в 2018 году. В послужном списке американца, также имеющего российское гражданство, 66 побед и девять поражений.

Источник: kolibri.press

Источник фотографии: tass.ru