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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Майк Тайсон и Рой Джонс-младший ведут переговоры о боксерском поединке
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Сегодня в 10:10

Майк Тайсон и Рой Джонс-младший ведут переговоры о боксерском поединке

Легендарные боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс-младший ведут переговоры о поединке в 2020 году. Предполагается, что бой пройдет в США в сентябре и будет состоять из восьми раундов, весовая категория пока не определена.

В конце апреля 54-летний бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон заявил о желании «тряхнуть стариной» и вернуться на профессиональный ринг ради выставочных боев, которые помогут собрать деньги на благотворительные цели. Американец не проводил бои с 2005 года.

50-летний Джонс — бывший абсолютный чемпион мира по боксу и экс-чемпион в пяти весовых категориях, завершивший карьеру в 2018 году. В послужном списке американца, также имеющего российское гражданство, 66 побед и девять поражений.

Источник: kolibri.press

Источник фотографии: tass.ru

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#сша #бокс #майктайсон #ройджонс
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