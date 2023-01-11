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Marvel Studios опубликовала новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
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Сегодня в 10:25

Marvel Studios опубликовала новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Фильм официально открывает пятую фазу кинематографической вселенной Marvel.



Супергеройские напарники Скотт Лэнг — Пол Радд, и Хоуп Ван Дайн — Эванджелин Лилли, продолжают свои приключения как Человек-муравей и Оса. Вместе с родителями Хоуп, Хэнком Пимом — Майкл Дуглас, и Джанет Ван Дайн — Мишель Пфайффер, они оказываются в Квантовом мире, где встречаются с новыми причудливыми созданиями и погружаются в водоворот событий за гранью того, что только могли себе представить.

Джонатан Мейджорс — в роли Канга Завоеветеля. Пейтон Рид возвращается в кресло режиссера, Кевин Файги и Стивен Бруссар выступают продюсерами картины.

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