Marvel попросила выбрать нового врага Мстителей

Компания Marvel обратилась к своим поклонникам с просьбой помочь выбрать следующего главного противника Мстителей. Призыв был опубликовал на официальной странице компании в социальной сети Twitter.

Напомним, что Танос оставался за кадром в нескольких фильмах, вошедших в киновселенную Marvel, и столкнулся с командой супергероев лицом к лицу в экранизациях «Мстители 3: Война бесконечности» и «Мстители 4: Финал». Обе эти картины собрали в мировом прокате более двух миллиардов долларов, а четвертая часть и вовсе стала самым кассовым кинопроектом в истории.

Дальнейшая судьба многих персонажей этих двух фильмов пока неизвестна. Вполне вероятно, она будет прояснена в следующей фазе развития киновселенной.

Источник: kinonews.ru