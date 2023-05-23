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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Marvel показала новый трейлер «Секретного вторжения»
96
Главный

Сегодня в 10:56

Marvel показала новый трейлер «Секретного вторжения»

Ролик вышел с подзаголовком «Борьба», и он оправдывает свое название: тут и попытки задушить противника, и стрельба, и взрывы, и даже эпичные сражения с существами и людьми с инопланетными способностями.



Источник: daily.afisha.ru

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