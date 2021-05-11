Mark Formelle. Сколько стоит франшиза и почему они выпускают 170 коллекций в год

Вера Лёвина, 34 года, город — Минск, руководитель отдела продаж Mark Formelle
О бренде и его истории
Mark Formelle — это группа компаний, в которую входят 14 фабрик с полным циклом производств трикотажных изделий на территории Республики Беларусь, с фабрикой по производству чулочно-носочных изделий и двумя фабриками по производству полотен в Узбекистане и Турции.
На сегодняшний день у нас более 170 собственных розничных торговых точек, 25 франчайзинговых магазинов и интернет-магазин www.markformelle.com. Основной рынок для нас — Беларусь, но мы активно развиваемся в России, Казахстане, Узбекистане, Армении и Кыргызстане. Помимо этого мы реализуем продукцию в Литве, Латвии, Молдове, Украине, Грузии, осуществляли поставки в Канаду и Ирландию. Мы хотим стать известными во всем мире.
История бренда Mark Formelle началась больше десяти лет назад, тогда существовали отдельный бренд Mark и бренд Formelle. Mark — производство мужской линии одежды, Formelle — женской. Собственники компании-муж и жена. Действующие директора соединили бизнесы и успешно движутся с брендом Mark Formelle.
Продукцию Mark Formelle легко и приятно продавать, самое сложное — убедить покупателя сделать первую покупку, а дальше продукция делает всю работу сама — покупатели всегда к нам возвращаются.
Ежемесячно наши дизайнеры разрабатывают капсюльные коллекции, для которых дизайн полотен также разрабатывается и печатается поставщиками специально для нас. То есть каждое наше изделие уникальное.
Об ассортименте
Mark Formelle — одежда для дома, жизни и спорта. Всего восемь категорий изделий, для всех членов семьи. У нас выходит 170 капсульных коллекций в год, то есть каждые 2 дня в наши магазины поступает новая коллекция товара. И если вы на прошлой неделе присмотрели что-то в нашем магазине, то сегодня этого товара может и не быть — будет совершенно новая коллекция. Конечно, у нас есть базовые коллекции нижнего белья и футболок — они обновляются ежемесячно.
Производить такое количество различного ассортимента — трудоемкий процесс, но это наш конёк. В этом процессе задейстовано огромное количество людей: от бренд-менеджеров, художников, дизайнеров, закройщиков до поставщиков, закупщиков и швей. Но только так, мы можем получить качественный продукт в итоге.
За последний год наши интернет-продажи выросли в 200 раз. Мы появились на таких площадках как Wildberries, Lamoda, Ozon, ЯндексМаркет. В Казахстане нас можно найти на Flip.kz и еще мы хотим зайти на Kaspi.kz. Именно интернет-продажи спасли нас в период карантина. В Казахстане мы были удивлены тому, что в лидеры по продажам вышли стритовые магазины. В один из франчайзинговых магазинов в Алматы даже выстраивались очереди, так как торговые центры были закрыты и негде было купить одежду. За это время мы поняли что нашим покупателям стали интересны не только белье и домашняя одежда — выросли продажи на категориях спорта и лайфстайл.
Франшиза Mark Formelle
На сегодняшний день у нас 25 магазинов в Казахстане, один из них развивается по франшизе. В 2021 году мы планируем запуск еще 11 магазинов.
Чтобы открыть магазин Mark Formelle по франшизе, не нужно платить никаких роялти, мы ничего не берем за бренд. Главное условие — соблюдение фирменного концепта Mark Formelle — когда придя в магазин, покупателю всё равно кто собственник магазина, главное, чтобы он получил то, зачем пришел в торговую точку Mark Formelle.
Условия для франчази:
— оформление витрин и оборудования в торговой точке должны быть идентичны магазинам Mark Formelle
— в ассортименте должны присутствовать все коллекции товаров
— высококлассный сервис - для этого Mark Formelle два раза в год проводит обучение сотрудников
— площадь торгового пространства должна быть не менее 150 кв.метров.
Если говорить об инвестициях в открытие торговой точки, то это около 300-400$ на кв. метр на закупку товара и около 150$ на кв. метр на покупку торгового оборудования. В итоге, на открытие торговой точки в 150 кв. метров понадобится, примерно 75 000$, без учета аренды, ремонта и заработной платы сотрудников.
Нашим франчайзи мы помогаем с поиском поставщиков оборудования, бесплатно прорабатываем план магазина, дизайн-макет помещения, обучаем сотрудников, помогаем с маркетингом и всеми рекламными материалами, а также полностью сопровождаем партнера до открытия.
Еще мы разработали партнерскую программу Shop-in-shop — это формат запуска магазина в магазине, где не нужны большие инвестиции. Можно открыть небольшой корнер Mark Formelle в уже существующем магазине.
По партнерской программе Shop-in-shop мы полностью берем на себя брендирование конера, его оформление и подбор наиболее подходящих коллекций групп товаров, под уже существующий магазин, делаем так, чтобы товары точно продавались в том контексте, в котором они будут находиться. Корнер может быть и 5, и 10, и 15 квадратных метров. Соответственно и инвестиции будут минимальными.
О планах
У Mark Formelle большие амбиции — быть брендом №1 во всем мире. Мы компания, которая показала быстрый рост, за небольшой отрезок времени, почему бы нам не стать любимым брендом в Казахстане, если мы смогли сделать это в Беларуси.