Mark Formelle. Сколько стоит франшиза и почему они выпускают 170 коллекций в год

О бренде и его истории

Об ассортименте



Франшиза Mark Formelle



О планах

с фабрикой по производству чулочно-носочных изделий и двумя фабриками по производству полотен в Узбекистане и Турции.Основной рынок для нас — Беларусь, но мы активно развиваемся в России, Казахстане, Узбекистане, Армении и Кыргызстане. Помимо этого мы реализуем продукцию в Литве, Латвии, Молдове, Украине, Грузии, осуществляли поставки в Канаду и Ирландию. Мы хотим стать известными во всем мире.Mark — производство мужской линии одежды, Formelle — женской. Собственники компании-муж и жена. Действующие директора соединили бизнесы и успешно движутся с брендом Mark Formelle.самое сложное — убедить покупателя сделать первую покупку, а дальше продукция делает всю работу сама — покупатели всегда к нам возвращаются.То есть каждое наше изделие уникальное.У нас выходит 170 капсульных коллекций в год, то есть каждые 2 дня в наши магазины поступает новая коллекция товара. И если вы на прошлой неделе присмотрели что-то в нашем магазине, то сегодня этого товара может и не быть — будет совершенно новая коллекция. Конечно, у нас есть базовые коллекции нижнего белья и футболок — они обновляются ежемесячно.В этом процессе задейстовано огромное количество людей: от бренд-менеджеров, художников, дизайнеров, закройщиков до поставщиков, закупщиков и швей. Но только так, мы можем получить качественный продукт в итоге.Именно интернет-продажи спасли нас в период карантина. В Казахстане мы были удивлены тому, что в лидеры по продажам вышли стритовые магазины. В один из франчайзинговых магазинов в Алматы даже выстраивались очереди, так как торговые центры были закрыты и негде было купить одежду. За это время мы поняли что нашим покупателям стали интересны не только белье и домашняя одежда — выросли продажи на категориях спорта и лайфстайл.В 2021 году мы планируем запуск еще 11 магазинов.Главное условие — соблюдение фирменного концепта Mark Formelle — когда придя в магазин, покупателю всё равно кто собственник магазина, главное, чтобы он получил то, зачем пришел в торговую точку Mark Formelle.— оформление витрин и оборудования в торговой точке должны быть идентичны магазинам Mark Formelle— в ассортименте должны присутствовать все коллекции товаров— высококлассный сервис - для этого Mark Formelle два раза в год проводит обучение сотрудников— площадь торгового пространства должна быть не менее 150 кв.метров.В итоге, на открытие торговой точки в 150 кв. метров понадобится, примерно 75 000$, без учета аренды, ремонта и заработной платы сотрудников.бесплатно прорабатываем план магазина, дизайн-макет помещения, обучаем сотрудников, помогаем с маркетингом и всеми рекламными материалами, а также полностью сопровождаем партнера до открытия.Можно открыть небольшой корнер Mark Formelle в уже существующем магазине.Корнер может быть и 5, и 10, и 15 квадратных метров. Соответственно и инвестиции будут минимальными.Мы компания, которая показала быстрый рост, за небольшой отрезок времени, почему бы нам не стать любимым брендом в Казахстане, если мы смогли сделать это в Беларуси.