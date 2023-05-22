«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии третий раз подряд

«Манчестер Сити» победил в чемпионате английской Премьер-лиги. Клуб Пепа Гвардиолы завоевал чемпионское звание в третий раз подряд и повторил рекорд лиги.

Их победа была оформлена в субботу, когда ближайший конкурент лондонский «Арсенал» уступил в гостях «Ноттингем Форрест», которому победа помогла избежать вылета из престижной лиги. Столичный клуб отстает от первого места на четыре очка и имеет лишь одну игру до конца сезона.

«Сити» повторил рекорд лиги по числу побед подряд, они брали этот трофей в сезонах 2020/21 и 2021/22.

Ранее трижды подряд в АПЛ побеждал только «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона. «Красные дьяволы» делали это дважды: в 1998–2001 и 2006–2008 годах.

В высшем дивизионе Англии три титула подряд брали «Ливерпуль», «Арсенал» и «Хаддерсфилд».

Источник: daily.afisha.ru