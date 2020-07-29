«Макдоналдс» открыл ресторан с нулевым потреблением энергии

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» открыла ресторан с нулевым потреблением энергии.

Ресторан появился в тематическом парке Walt Disney World в американском городе Орландо. Новый «Макдоналдс» использует собственную возобновляемую энергию.

В ресторане установили специальное оборудование: солнечные панели на крыше, встроенные фотоэлектрические стеклянные панели по всему зданию, солнечные батареи на парковке; автоматизированная система энергоснабжения и пассивная вентиляция зала, которая регулирует температуру и не мешает циркуляции воздуха; интерактивные элементы: например, стационарные велосипеды, которые вырабатывают электричество.

Ресторан работает на доставку, через сервис для автомобилистов «МакАвто» и навынос. Позже ресторан будет обслуживать посетителей и в зале.

Источник: rb.ru