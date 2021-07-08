Mail.ru Group запускает образовательную программу для продуктовых менеджеров

К участию приглашаются продуктовые менеджеры со своим собственным проектом или отвечающие за конкретный продукт в компании.

Для участия нужно пройти отбор.





Программа рассчитана на 8-12 часов обучения в неделю. На практических занятиях участники будут прорабатывать свои продукты вместе с менторами и экспертами, а также разберут, как составлять дорожную карту развития продукта, как тестировать и презентовать прототипы.





В Академии продуктовых менеджеров MADE 30 июля стартует бесплатная образовательная программа. Обучение продлится два месяца в онлайн-формате.