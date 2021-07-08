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Mail.ru Group запускает образовательную программу для продуктовых менеджеров
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Сегодня в 09:08

Mail.ru Group запускает образовательную программу для продуктовых менеджеров

В Академии продуктовых менеджеров MADE 30 июля стартует бесплатная образовательная программа. Обучение продлится два месяца в онлайн-формате.
К участию приглашаются продуктовые менеджеры со своим собственным проектом или отвечающие за конкретный продукт в компании.
Для участия нужно пройти отбор.

Программа рассчитана на 8-12 часов обучения в неделю. На практических занятиях участники будут прорабатывать свои продукты вместе с менторами и экспертами, а также разберут, как составлять дорожную карту развития продукта, как тестировать и презентовать прототипы.

Подать заявку на участие можно здесь до 25 июля.

Источник: rb.ru

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#образованиеонлайн #академия #mailrugroup #программа #productmanager
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