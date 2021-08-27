Люди из Казахстана, Китая, России и Узбекистана о том, нужно ли получать высшее образование

Казахстан





Аслан Сейфулла, 25 лет, город — Нур-Султан, менеджер по партнерству с ресторанами компании Wolt









О себе





Я окончил школу в Костанайской области. Затем поступил в колледж КазУТБ в Астане по специальности«Техник-технолог нефтегазовой промышленности». А после окончания колледжа получил высшее образование в этом же направлении. Выбор профессии был неосознанный. Мне было 15 лет, и мною на тот момент двигала любовь к химии и физике.

Мой путь студента был далек от идеального. С момента поступления в университет я сразу начал работать и работал много. А получив диплом, отправился на практику по специальности, где окончательно осознал, что работа на заводе мне не по душе.

Сейчас я работаю в компании Wolt в качестве менеджера по партнерству с ресторанами. Это международный финский сервис по доставке, который активно работает в 23 странах мира. Я отвечаю за партнерство с ресторанами в Астане, увеличивая количество партнеров на нашей платформе.

Нужно ли получать высшее образование





Высшее образование — это, безусловно, важно. Обучение в университете — это не только про книжки и конспекты. Это также общение, дисциплина, вызовы, ответственность, опыт. Все то, что готовит тебя ко взрослой жизни и дает понимание, что тебе нужно в дальнейшем.

Но к выбору будущей профессии нужно подходить осознанно. Думаю, лучше не торопиться, дать себе время подумать. К счастью, мы живем во времена, когда получать образование можно онлайн. Все, что нужно — хороший интернет, ноутбук или смартфон и желание.

Идеально, когда помимо образования вы развиваете и личные качества: харизма, грамотная речь, критическое мышление, коммуникабельность.

Мне образование не пригодилось. Я даже не помню, где мой диплом. Еще в студенчестве я работал в fashion retail. В 21 год был заместителем директора в сети INTERTOP, где были обороты под 100 миллионов, 20 человек в подчинении, бесконечные поставки товара и большой трафик покупателей. Именно здесь я развил в себе все навыки, которые до сих пор помогают мне в работе: клиентоориентированность, чувство эмпатии, умение слушать, работа с возражениями, работа в команде, планирование и выстраивание рабочих процессов, умение решать конфликтные ситуации, работа в режиме многозадачности.

После fashion retail я прошел хорошую школу в крупнейшем IT-холдинге Казахстана ChocoFamily. Получил работу без опыта в e-commerce, благодаря своим личным качествам. Работал в проекте «Рахмет», отвечал за развитие партнерских отношений с ресторанами, магазинами. Помимо B2B продаж, занимался аналитикой, маркетинговыми исследованиями. Все это привело меня в Wolt.

Поэтому важно развивать личные качества и профессиональные навыки, выбирать работу по интересу, обращать внимание на компании с хорошей корпоративной культурой.

Как относятся к учебе в университете в Казахстане





В крупных городах Казахстана молодые люди стремятся получить высшее образование. Новое поколение — классные ребята с абсолютно другим образом мышления, с продвинутыми знаниями иностранных языков. Удивляет осознанность, с которой они выбирают будущую профессию.

При этом есть и другие кейсы. Например, у меня есть друг, который работает backend-разработчиком в офисе AliExpress в Москве. У него нет высшего образования, но это не мешает ему в 20 лет работать в крупнейшем маркетплейсе мира. Еще один знакомый без высшего образования работает в международной компании на управляющей позиции. Им помогает то, что они постоянно работают над собой, проходят разные курсы, читают и изучают новое.

Китай





Ричард Вонг, город — Пекин





О себе





Я родом из Пекина. Некоторое время жил в Йорке, в Великобритании, Брюсселе, Бельгии. Но сейчас вернулся домой и нахожусь в Китае.

У меня есть высшее образование. Степень бакалавра я получил в области экономики и политики. А степень магистра — по направлению «Анализ государственной политики в Европе».

Нужно ли получать высшее образование





Я думаю, все зависит от того, чем бы вы хотели заниматься в будущем. Некоторые профессии требуют больше практических занятий как на территории кампуса, так и за его пределами. В этом случае необходимо профессиональное обучение и развитие. Но учеба в университете не обязательна.

Как относятся к учебе в университете в Китае





Большинство людей в Китае по-прежнему массово стремятся получить образование в университете. В среднем, большинство китайских студентов по-прежнему считают университетское образование первым шагом на пути к большинству профессий.

Узбекистан





Нина Кажаева, город — Ташкент, PR-специалист





О себе





Я родилась и живу в Ташкенте. Занимаюсь PR-продвижением нескольких проектов, основной и крупный из которых — Университет Инха в Ташкенте.

Школу и лицей я оканчивала в Ташкенте. А высшее образование получила в России, в Санкт-Петербурге. На тот момент в родном городе не было ни одного университета, который бы предлагал обучение в сфере рекламы и связей с общественностью. Насколько я знаю, ситуация до сих пор не изменилась. Но обученные специалисты по возвращению в Узбекистан открывают группы, курсы, чтобы развить рекламную отрасль в стране.

Нужно ли получать высшее образование





К высшему образованию я отношусь положительно. У меня есть много знакомых, кто не поступил сразу, не смог поступить или не захотел, а во взрослом осознанном возрасте жалеет об упущенной возможности. Думаю, что чем больше мы учимся и развиваемся, тем лучше для нашей карьеры. Сегодня, когда все быстро меняется, получать знания — это просто необходимость. А что касается университета, он закладывает фундамент.

Как относятся к учебе в университете в Узбекистане





Я заметила тенденцию, что у нас в стране высшее образование — это не только знания, но и статус. Молодые люди горят желанием поступать в вузы и получать высшее образование. Отмечу, что в Узбекистане поступить в университет очень сложно. На одно место приходится большое количество абитуриентов, из которых каждый считает себя достойным занять это место.

Россия





Наталья Кутукова, город — Тюмень, педагог-организатор и советник директора по воспитанию





О себе





Я училась в Тюменском государственном университете. В 2010 году поступила на бакалавриат по направлению «Филология», а в 2014 поступила в магистратуру по направлению «Педагогика». А теперь при необходимости прохожу онлайн-обучение по тем темам, которые мне интересны.

Я уже третий год работаю в Гимназии №1 города Тюмень. Я педагог-организатор. Провожу события, мероприятия, участвую в разных проектах, в том числе с учениками. Также я советник директора по воспитанию — это новая должность, которая в этом году появилась в 10 регионах России. Она направлена на работу с детьми, воспитание, развитие детских объединений в учебных заведениях.

Также я менеджер проектов и участвую в разных региональных событиях и мероприятиях. Могу выступать на них в разных ролях: заниматься разработкой образовательной программы, работать с бюджетом, привлекать экспертов, набирать участников, и даже заказывать мерч или еду.

Нужно ли получать высшее образование





На момент окончания школы мне было 17 лет. И поступление в университет на тот момент для меня было единственным верным вектором развития. Я точно не была готова работать, потому что еще не понимала, что умею, могу и хочу делать. При этом, у меня было много знакомых и друзей, которые занимались в университете чем-то интересным, участвовали в разных проектах, развивались. Поэтому я стремилась туда не столько за образованием, сколько хотела попасть в среду активных и талантливых людей, с которыми можно общаться и создавать что-то интересное.

Поэтому для меня высшее образование — это больше не про знания, а про среду. Ты идешь в университет за людьми, развитием, общением.

Сегодня существует много классных курсов, которые занимают меньше времени и дают больший эффект. У людей есть возможность выбрать то, что им больше подходит, и учиться у лучших экспертов в своей сфере. А после сразу применять полученные знания на практике. И, наверное, если бы я поступала в университет сейчас, я бы подумала, стоит ли оно того. На рынке теперь ценятся узкие специалисты. И за 3-4 месяца обучения онлайн ты можешь взять намного больше, чем за четыре года в вузе.

Тем не менее, высшее образование мне пригодилось. Для меня филология — это про все. Ты можешь быть SMM-специалистом, редактором, издателем, менеджером, продюсером. Если ты грамотен, умеешь правильно подбирать слова, красиво говорить, у тебя широкий кругозор — значит, ты ценный специалист. И филфак дал мне это.

Как относятся к учебе в университете в России





Я много общаюсь со школьниками и молодежью. Вижу, что у выпускников появляется тенденция брать Gap year после окончания школы. За это время они пробуют себя в разных сферах, участвуют в проектах, готовятся к поступлению, путешествуют, копят деньги. Мне кажется, это хорошо, когда у тебя есть время подумать.

При этом, есть те, кто точно понимает, что ему нужно, старается и поступает в университет. Есть те, у кого есть финансовые возможности, и они тоже поступают. Есть те, кто идет в колледж, чтобы было хотя бы что-нибудь. Но я думаю, сегодня потребность в высшем образовании снизилась по сравнению с тем, что было раньше. Этому, в том числе, поспособствовала пандемия.