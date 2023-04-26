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LVMH стала первой компанией в Европе, чья капитализация превысила $500 млрд
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Главный

Сегодня в 11:34

LVMH стала первой компанией в Европе, чья капитализация превысила $500 млрд

Французский холдинг LVMH, которому принадлежат бренды Louis Vuitton и Dior, стал самой дорогой публичной компанией в Европе. Причиной послужил рост спроса на предметы роскоши в Китае после снятия карантина.

Вместе со стоимостью LVMH увеличилось состояние ее президента Бернара Арно, которое составляет почти $212 млрд, согласно индексу Bloomberg Billionaires Index.

Источник: incrussia.ru


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