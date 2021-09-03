В британских пабах перебои с пивом. Не с перепою, хотя поводов для него предостаточно. Похороните в мечтах Лондон Агафьи Кристи и Конана— не варвара — Дойла. Сдуйте как пену с пива все, что вы читали и видели об Англии. Туманный Альбион с мерзопакостной погодой — это Питер, в Лондоне это больше не водится. Шотландия туманится, да и только. Никаких кэбов, котелков с цилиндрами и тросточек. Вымерло и похоронено в музеях. Лондон, который вы знаете, точнее, думаете, что знаете, это миф. Реальность суровей.

Реальность, искореженная брекзитом и ковидом, изменила облик города. Лондон, в который я погрузился в начале 90-х, сейчас напоминает «конец прекрасной эпохи». Закрытые заведения, запыленные витрины, объявления о поиске персонала и жизнь, изменившая ритм на темп ерофеевского «Москва-Петушки», поезда, где все «медленно и неправильно». Я не тоскую, не оплакиваю, просто наблюдаю, понимая, что нет времени на эмоции. Нужно выживать. Выживать в этом городе и выживать миф о нем из себя. А иначе легко сойти с дистанции.

Лондон, который вы знаете, точнее, думаете, что знаете, это миф



В Лондоне «завелись» англичане. Их не прибавилось, но их стало виднее. Их чопорность, неспешно ходит по улицам, некогда спешащего мегаполиса, и чинно отвечает вам по телефону: «Свободный слот, через неделю. Зайду, посмотрю и недели через две приду устранить проблему». Это пример типичного разговора с электриком. Ему влом работать, но он уверен в себе, так как сегодня он нарасхват. Местные «таджики», выходцы из Славяндии, разбежались кто-куды, «понаоставались» свои. Кадровый голод, тут уже не интервальный, а затяжной. Персонала катастрофически не хватает. Зато местным раздолье. Но англичане работать не любят, не привыкли, не приучены. Они генетически предрасположены выписывать инвойсы и контролировать консультирование. Не самим что-то исполнять-выполнять (сама мысль оскорбительна), а руководить и стричь купоны. Колониальные замашки живы по сей день.

Конечно, мигранты никуда не делись, но большинство из них, те, кто приехал жить на пособие. Они не хотят работать или не имеют должной квалификации. Бывают, однако, и исключения. Возвращался недавно домой на самолете, полном таджиков, которых наняла английская ферма для сбора спаржи и клубники. Поинтересовался у них паролями и явками, но, говорят, свободных мест больше нет. Так что не пишите мне в личку запросы на трудоустройство. Самолет улетел, клубника собрана.





Англичане любят себя и несут это чувство, как королевскую регалию. Британская корона одна на всех, и каждый «брит» чувствует себя коронованной особой. В чем это выражается? В почасовой оплате обслуживающего персонала, перенявшего эту моду у здешних адвокатов. Стоимость одного такого полурабочего часа выросла за последние дни на 8%. И это не предел. Они понимают, что замены им нет и пользуются этим всласть. Поэтому, если не дай бог, у вас завихрения в интернете и полетела система букинга в ресторане, то приготовьтесь жить с этим неделю, а то и две. 150 фунтиков в час за первую консультацию, за то, что он просто приедет и посмотрит, что там у вас «болит». Затем 125 фунтиков за час работы и от 75-90 за каждый последующий час, если затыка серьезная. Боже, храни королеву и мою нервную систему!

То, что раньше можно было решить за час, сегодня требует недель. И упаси вас бог и бес быть невежливым или вспылить, работник просто уйдет или не придет. Никогда. Да еще жалобу накатает и выдоит с вас штраф и компенсацию. За плохое поведение.

Контролировать и не пачкать ручки — это хорошо, но кто-то и работать должОн







Мы в нашей ресторанной сети подсуетились. Точнее, мы так думали. Сформировали заявки, чтобы нанять персонал из других стран. Некоторые из них не рассмотрены до сих пор. Дело не в бюрократии, а в пресловутом кадровом голоде. В здешнем министерстве тоже нехватка кадров. И люди, рассматривающие подобные обращения, просто не успевает справляться с их валом. Аналогичное творится и в налоговом ведомстве, которое не успевает наказывать предпринимателей, злоупотребивших государственными выплатами и компенсациями, за простой. Дел много, людей мало.

Войсы (голоса) рестораторов (говорю от имени своего цеха) и инвойсы английского персонала. Им не сойтись, не понять друг друга. Контролировать и не пачкать ручки — это хорошо, но кто-то и работать должОн. Поэтому за работу, товарищи, заработать, товарищи! А там, глядишь, и электрик к нам подъедет. На кэбе и «как денди лондонский одет».