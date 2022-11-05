Liili о том, как в 6 лет решила, что будет артисткой, и как ее трек Hot попал в чарты

Познакомились с Лейлой, более известной как Liili, и узнали, что для нее творчество и где она находит вдохновение.
Лейла Коджахметова, 25 лет, город — Алматы, музыкант, @lili_liili
О себе
Я из города Жаркент. Жила в Алматы, Астане, Китае и на Северном Кипре. Полтора года назад вернулась в Алматы.
С детства пишу стихи и люблю музыку. Обожаю изучать языки с помощью музыки. Таким способом выучила корейский, китайский и английский.
Как пришла к творчеству
В шесть лет я уже знала, что стану певицей. Тогда моя двоюродная сестра принесла домой кассеты Шакиры и Бритни Спирс. Я влюбилась в музыку и мечтала петь на сцене. Стихи писала еще со школьной скамьи. Сначала не знала, как делать их мелодичными, поэтому создавала рэп.
В шесть лет я уже знала, что стану певицей
Мои родители — медийные личности: мама — ведущая, журналист, актриса и продюсер сериалов. Папа тоже работает в этой сфере за кадром. Но они никогда не разрешали мне заниматься творчеством. У меня не было сильного голоса и явного таланта, чтобы кто-то сказал: «Эта девочка станет звездой». Поэтому я не занималась вокалом. Но когда мама прочитала строчки моих песен, сказала, что верит в меня, и поддержала. Папа присоединился к ней только тогда, когда увидел мое имя в новостных статьях.
О сложностях
На первом курсе я поняла, что не вытягиваю кавера на песни Рианны и Адель. Поэтому решила писать песни под свой голос, тембр и возможности. В один из таких моментов записала трек и не знала, что с ним делать. Изучала информацию и столкнулась со всеми сложными моментами творческой деятельности. Читала, что такое агрегаторы и как сделать так, чтобы песня появилась на стриминговых площадках. Уже потом познакомилась с лейблами и дистрибьюторами.
Финансы — это самая большая проблема. Первое время зарабатывать на музыке практически невозможно. А если нет поддержки близких, то можно даже бросить любимое дело.
О творчестве
Сегодня я пишу сама либо с AlvinToday. Биты мне чаще всего пишет друг из Украины. Затем это все отправляется на сведение к другу Андрею, а после к моему менеджеру. У него есть команда, которая занимается моим продвижением как артиста.
У меня есть традиция: при написании песен записывать демо версию. После я включаю ее на всю громкость и танцую. Это огромное счастье. Любой музыкант скажет, что в такие моменты тебя ничего не волнует.
10 лет назад мне понравился парень. Все эти годы мы смотрели друг на друга на разных вечеринках, но он ничего не делал. Однажды я улетела на Кипр и вернулась обратно через год на свадьбу подруги. Тогда я не думала о парнях, тем более о нем. Но он как-то снова появился у меня на горизонте. Я тогда растаяла и подумала, что в этот раз точно что-то получится. Но нет. Я была зла. Пришла на студию, и мы с AlvinToday нашли какой-то бит и просто выписали все мои чувства. Так в июле 2021 года появилась песня Hot.
Мои самые особенные песни еще не вышли
Песня завирусилась в России из-за использования рилс в Instagram. Также в этот момент вышел выпуск «Танцев на ТНТ», где танцоры исполнили номер под мою песню. Теперь песня постоянно поднимается в чартах.
Мои самые особенные песни еще не вышли. А из тех, что вышли, мне нравится трек «Дуешь». Он веселый, но песня грустная. Это был момент, когда меня отвергли. Я придумала, что на самом деле нравлюсь парню, и он хочет быть со мной, а я его отвергаю.
О вдохновении
Вдохновение я нахожу в людях и в их отношении друг к другу.
Вдохновение я нахожу в людях и в их отношении друг к другу
Все принимаю близко к сердцу. Использую эту черту для создания песен. Часто утрирую ситуации в своей жизни. Если таксист скажет мне что-то милое или неприятное, я представляю: а что было бы, если бы мы были женаты?
О любимых артистах
Любимые артисты:
— Jhené Aiko.
— Snoh Aalegra.
— Sabrina Claudio.
Из казахстанских артистов мне нравятся: Дидар — R&B-исполнитель, рэпер, Райхана Мухлис — моя близкая подруга. Мне также нравится, как поет Ayau из «Закрытого Клуба».
О планах
В планах больше выступать, выпустить мини альбом из шести песен, попасть в мировой топ чарт.