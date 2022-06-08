LG представила первого в мире ИИ-дизайнера. Она создает одежду из неиспользуемых digital-данных

LG представила цифрового дизайнера по имени Тильда. Это искусственный интеллект, способный создавать как виртуальные, так и реальные вещи из неиспользуемых digital-данных.

Скоро Тильда представит свою первую капсульную коллекцию экологически чистой одежды. Ее презентацию приурочат к Всемирному дню окружающей среды. Мероприятие пройдет исключительно в метавселенной.

Чтобы переработать отходы, Тильда запускает четырехэтапный процесс. Сначала она выбирает цифровые изображения для повторного использования и переосмысляет их для дизайна одежды. Затем искусственный интеллект собирает информацию о бывших в употреблении тканях. Последний этап заключается в производстве одежды по окончательному переосмысленному проекту. Реальные вещи в коллекции Тильды полностью выполнены из подержанного денима и тканей в японском стиле «боро». Это старинная техника обработки ткани с помощью отдельных лоскутков.

Источник: srsly.ru



