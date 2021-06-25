Leta Capital вложит $100 млн в течение трех лет в зарубежные стартапы с русскоязычными основателями

Фонд планирует вкладывать по $2-5 млн и сосредоточится на ПО, информационных и интернет-технологиях.

Leta Capital запустит свой третий и самый крупный фонд на $100 млн — он будет нацелен на стартапы на стадии роста из Великобритании, Европы и США.

Компания планирует вкладывать около $2-5 млн в посевном, А и B раундах и сосредоточится на программном обеспечении, информационных и интернет-технологиях.

Фонд нацелен на восточноевропейских и русскоязычных предпринимателей, особенно работающих международных центрах — например, Лондоне или Нью-Йорке.

По мнению управляющего партнера Leta Capital Александра Чачавы, русскоязычные стартапы за рубежом часто недооценивают или, наоборот, переоценивают.

Фирма уже запустила два фонда — на $15 млн и $50 млн, вложив с 2012 года больше $45 млн в 30 компаний.

Источник: vc.ru