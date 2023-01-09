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Lenovo представила ноутбук-трансформер Yoga Book 9i с двумя 13-дюймовыми OLED-дисплеями
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Сегодня в 09:50

Lenovo представила ноутбук-трансформер Yoga Book 9i с двумя 13-дюймовыми OLED-дисплеями

Один из крупнейших в мире производителей персональных компьютеров Lenovo представил ноутбук Yoga Book 9i на выставке потребительской электроники CES. Новая модель поступит в продажу в июне 2023 года.

Устройство толщиной 1,6 см имеет два OLED-дисплея диагональю по 13,3 дюйма каждый и будет стоить от $2100. Также к ноутбуку прилагаются стилус для заметок и рисования и подставка-держатель для экранов.



Yoga Book 9i оснащен процессором Intel Core i7-U15 13-го поколения, видеокартой Intel Iris Xe, четырьмя динамиками Bowers & Wilkins, технологией объемного звучания Dolby Atmos и тремя входами USB-C с поддержкой Thunderbolt 4. Оперативная память составляет 16 Гб, а емкость аккумулятора — 80 ватт-час: таким образом, с двумя включенными экранами ноутбук проработает около семи часов без подзарядки, а с одним — до 14 часов.

Экраны работают в синхронизации друг с другом — например, одну страницу можно развернуть на оба экрана или смахнуть окно с одного дисплея на другой. Также оба экрана можно будет соединять друг с другом и подключать к ним съемную беспроводную клавиатуру — она также синхронизируется и с другой техникой — или развернуть виртуальную клавиатуру с тачпадом. Соотношение сторон экранов — 16:10, разрешение — 2880 на 1800 точек.

Источник: incrussia.ru

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#технологии #гаджеты #инновации #ноутбук #lenovo
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