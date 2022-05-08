Леди Гага выпустила клип на песню Hold My Hand

Леди Гага поделилась клипом на песню Hold My Hand. Трек стал саундтреком к фильму «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли.

В клипе певица в очках-авиаторах, как у Тома Круза в фильме «Лучший стрелок» 1986 года, играет на фортепиано на взлетной полосе. В видео представлены кадры из оригинальной картины, а также из грядущего сиквела.

Режиссером визуальных эффектов к ролику выступил режиссер «Топ Ган: Мэверик» Джозеф Косински.

Мировая премьера фильма запланирована на 25 мая.

Источник: daily.afisha.ru



