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Леди Гага выпустила клип на песню Hold My Hand
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Сегодня в 11:53

Леди Гага выпустила клип на песню Hold My Hand

Леди Гага поделилась клипом на песню Hold My Hand. Трек стал саундтреком к фильму «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли.



В клипе певица в очках-авиаторах, как у Тома Круза в фильме «Лучший стрелок» 1986 года, играет на фортепиано на взлетной полосе. В видео представлены кадры из оригинальной картины, а также из грядущего сиквела.

Режиссером визуальных эффектов к ролику выступил режиссер «Топ Ган: Мэверик» Джозеф Косински.

Мировая премьера фильма запланирована на 25 мая.

Источник: daily.afisha.ru

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.