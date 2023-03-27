Леди Гага появилась в образе Харли Квинн на съемках второго «Джокера»

В Сети стали доступны фото Леди Гаги в роли Харли Квинн. Певица и актриса воплотит легендарную героиню в фильме «Джокер: Безумие на двоих», чей релиз запланирован на 4 октября 2024 года.

На снимках Гага окружена массовкой рядом со зданием мэрии Нью-Йорка. Артистка предстала в костюме и с характерным макияжем, выкрикивая в толпу свои реплики, сопровождаемая по сценарию полицейскими.

Последней работой Гаги в кино был «Дом Gucci». Первый «Джокер» выходил в 2019 году, собрал в мире больше миллиарда долларов и получил два «Оскара», в том числе для Феникса.

Источник: film.ru