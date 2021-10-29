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Леди Гага и Адам Драйвер в новом тизере «Дома Gucci»
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Сегодня в 11:01

Леди Гага и Адам Драйвер в новом тизере «Дома Gucci»

В сети появился новый тизер фильма «Дом Gucci», посвященного жизни и убийству бизнесмена Маурицио Гуччи.


Картина расскажет о событиях, предшествовавших трагедии, которая случилась в 1995 году. Тогда Маурицио Гуччи — его в фильме играет Адам Драйвер, был застрелен киллером у своего офиса. Заказчицей убийства признали жену погибшего — Патрицию Реджани.

Роль Патриции в «Доме Gucci» досталась певице Леди Гаге. Судя по тизеру, зрители увидят, как Реджани встретила Гуччи, вышла замуж за него и постепенно вникла в детали модного бизнеса.

Помимо Леди Гаги и Адама Драйвера в картине снялись Джаред Лето, Аль Пачино, Сальма Хайек, Джек Хьюстон, Рив Карни и Джереми Айронс.

Источник: daily.afisha.ru

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