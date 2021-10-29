Леди Гага и Адам Драйвер в новом тизере «Дома Gucci»

Картина расскажет о событиях, предшествовавших трагедии, которая случилась в 1995 году. Тогда Маурицио Гуччи — его в фильме играет Адам Драйвер, был застрелен киллером у своего офиса. Заказчицей убийства признали жену погибшего — Патрицию Реджани.
Роль Патриции в «Доме Gucci» досталась певице Леди Гаге. Судя по тизеру, зрители увидят, как Реджани встретила Гуччи, вышла замуж за него и постепенно вникла в детали модного бизнеса.
Помимо Леди Гаги и Адама Драйвера в картине снялись Джаред Лето, Аль Пачино, Сальма Хайек, Джек Хьюстон, Рив Карни и Джереми Айронс.
Источник: daily.afisha.ru