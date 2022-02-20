Одна из крупнейших в мире венчурных компаний создаст криптовалютный фонд на $600 млн

Одна из крупнейших в мире венчурных компаний Sequoia Capital создаст специальный фонд объемом $600 млн для долгосрочных инвестиций в криптовалюты. Фонд будет финансироваться за счет существующих инвесторов, а не новых.

Инвестиции в токены и криптовалюты будут рассчитаны на срок до 30 лет. В компании уточнили, что не собираются заниматься вложениями ради получения краткосрочной выгоды, за исключением особенных обстоятельств.

Криптовалютный фонд Sequoia Capital будет финансироваться только за счет средств существующих инвесторов, а не привлечения нового финансирования.

Источник: rb.ru