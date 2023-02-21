Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-kyrgyzstane-proydet-it-business-forum-i-central-asian-tech-awards-2023
В Кыргызстане пройдет IT Business Forum и Central Asian Tech Awards 2023
56
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:46

В Кыргызстане пройдет IT Business Forum и Central Asian Tech Awards 2023

IT Business Forum ориентирован на стимулирование и вдохновение нынешнего и следующих поколений специалистов и разработчиков на дальнейшую активизацию и продвижение IT-продуктов и услуг в направлении образования и развития экосистемы Кыргызстана и соседних стран.

Ключевые цели форума — объединение сил, ресурсов и возможностей стран Центральной Азии в сфере IT, развитие и продвижение на международные рынки США, Европы, демонстрация IT-потенциала Центральной Азии.
Для форума подготовлена программа, которая объединит деловые мероприятия разного формата — беседы, панельные дискуссии и доклады об IT трендах:

— экспорт и усиление потенциала местных компаний

— корпоративная культура и HR процессы IT компаний

— развитие стартап индустрии в Центральной Азии

— как привлечь инвестиции

— Tech — Education

— блокчейн меняет ход игры и тренды

— метавселенная и WEB 3

— искусственный интеллект

— IT-аутсорсинг и аутстаффинг

— женское IT-лидерство.

Закрытая встреча стартапов и инвесторов, где стартапы получат возможность финансирования проектов.

Central Asian Tech Awards 2023 — конкурс на выявление топ IT-компаний, лидеров Центральной Азии. Главный приз — поездка в Кремниевую долину США.

Номинации:

1. Самая быстрорастущая IT-компания — экспорт, аутсорсинг ИКТ-услуг за рубежом

2. Стартап года/лучший стартап Центральной Азии

3. Прорыв года в Центральной Азии

4. IT-женщина года

5. Лучший вклад в IT

6. Экспансия года

7. IT-педагог года.
Конкурс пройдет в несколько туров:
I тур — голосование за лучшего кандидата в каждой из семи номинаций продлится до 28 февраля 2023 г.

II тур — по итогам голосования первого тура семь кандидатов из каждой номинации, набравших наибольшее число голосов, проходят во второй тур. Далее, согласно критериям отбора, будет проведена оценка экспертами. Отбор итоговых победителей пройдет после собеседования с жюри.

Купить билет на IT Business Forum можно по ссылке.

Купить билет на Central Asian Tech Awards 2023 можно по ссылке.
Подробная информация на сайте

Мероприятия пройдут 24 марта 2023 в Бишкеке, отель Sheraton.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #кыргызстан #it #мероприятия #форум
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Franz Ferdinand выпустила новый клип на трек Curious
981
Новости на 12 октября: конференция Google DevFest и акция для студентов в «Астана Балет»
1904
Telegram добавил в приложение реакции, перевод текста и защиту от спойлеров
979
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.