В Кыргызстане пройдет IT Business Forum и Central Asian Tech Awards 2023

IT Business Forum ориентирован на стимулирование и вдохновение нынешнего и следующих поколений специалистов и разработчиков на дальнейшую активизацию и продвижение IT-продуктов и услуг в направлении образования и развития экосистемы Кыргызстана и соседних стран.

Ключевые цели форума — объединение сил, ресурсов и возможностей стран Центральной Азии в сфере IT, развитие и продвижение на международные рынки США, Европы, демонстрация IT-потенциала Центральной Азии.

Для форума подготовлена программа, которая объединит деловые мероприятия разного формата — беседы, панельные дискуссии и доклады об IT трендах:

— экспорт и усиление потенциала местных компаний

— корпоративная культура и HR процессы IT компаний

— развитие стартап индустрии в Центральной Азии

— как привлечь инвестиции

— Tech — Education

— блокчейн меняет ход игры и тренды

— метавселенная и WEB 3

— искусственный интеллект

— IT-аутсорсинг и аутстаффинг

— женское IT-лидерство.

Закрытая встреча стартапов и инвесторов, где стартапы получат возможность финансирования проектов.

Central Asian Tech Awards 2023 — конкурс на выявление топ IT-компаний, лидеров Центральной Азии. Главный приз — поездка в Кремниевую долину США.

Номинации:

1. Самая быстрорастущая IT-компания — экспорт, аутсорсинг ИКТ-услуг за рубежом

2. Стартап года/лучший стартап Центральной Азии

3. Прорыв года в Центральной Азии

4. IT-женщина года

5. Лучший вклад в IT

6. Экспансия года

7. IT-педагог года.

Конкурс пройдет в несколько туров:

I тур — голосование за лучшего кандидата в каждой из семи номинаций продлится до 28 февраля 2023 г.

II тур — по итогам голосования первого тура семь кандидатов из каждой номинации, набравших наибольшее число голосов, проходят во второй тур. Далее, согласно критериям отбора, будет проведена оценка экспертами. Отбор итоговых победителей пройдет после собеседования с жюри.

Купить билет на IT Business Forum можно по ссылке.

Купить билет на Central Asian Tech Awards 2023 можно по ссылке.

Подробная информация на сайте

Мероприятия пройдут 24 марта 2023 в Бишкеке, отель Sheraton.