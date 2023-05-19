Лавочки из отходов и биодизель из масла: как в Назарбаев Университете продвигают устойчивое развитие

Современные экологические проблемы связанные с изменением климата, загрязнением окружающей среды и истощением природных ресурсов — одни из главных вызовов глобального мира. Данная проблема может быть решена только с изменением потребительской культуры на экологический устойчивый, где социум, экология и экономика находятся в равновесии. И роль образовательной системы в этом как никогда актуальна и важна.

Сегодня передовые университеты мира берут на себя ответственность, играют проактивную роль в принятии глобальных вызовов, и показывают на собственном примере, что значит экологичный кампус, прививая экологическую культуру молодежи.

В NU приверженность устойчивому развитию — одна из главных миссий учреждения с самого его основания. Университет активно поддерживает экологические программы, направленные на сокращение отходов, продвижение возобновляемых источников энергии и обучение следующего поколения эко-активизму.

Мы поговорили на эту важную тему с руководителем Офиса Устойчивого развития НУ и участниками программы Sustainability Living Lab (SLL).

Ермекова Гульжан, руководитель офиса устойчивого развития NU





О роли университетов в устойчивом развитии

Образовательный процесс сам по себе играет колоссальную роль в развитии общества. И роль университетов в продвижении темы устойчивого развития бесценна. Университеты, являясь центром образования, науки и инновации, имеют огромный потенциал для положительных изменений в обществе и решении глобальных задач. Важно, чтобы учебные заведения шли в ногу со временем и способствовали преодолению актуальных проблем и вызовов. Экологические бедствия и проблемы, связанные с изменением климата — это наша реальность, которая завтра может только усугубиться. Наша задача — подготовить молодое поколение, способное эффективно решать эти проблемы.

О Green Campus и Sustainability Living Lab (SLL)

С 2018 года у нас существует программа Green Campus, которая нацелена на улучшение экологических показателей кампуса и продвижение экологической культуры как в университете, так и за его пределами. В рамках программы реализуются проекты по снижению выбросов парниковых газов, повышению энергоэффективности кампуса, раздельного сбора мусора, посадки деревьев, поддержки биоразнообразия и многое другое. Также организовываются различные конференций, семинары и воркшопы для повышения осведомленности об актуальных экологических проблемах в мире и стране.

В 2019 году в нашем университете стартовала очень важная программа — Sustainability Living Lab (SLL), которая оказывает широкое влияние на университетские сообщества. Программа сочетает в себе творчество, исследование и обучение для решения реальных экологических проблем. Здесь университетские кампусы служат живой лабораторией для студентов и преподавателей, где они реализуют зеленые проекты и вносят свой вклад в то, чтобы сделать кампусы лучшим местом для учебы и жизни. Программа поддерживает проекты в различных областях, таких как энергетика, вода, отходы, транспорт, сохранение биоразнообразия и устойчивое питание. Для реализации проектов, участникам предоставляется административная и финансовая поддержка, помощь инженерной службы и экспертная поддержка от профессуры университетов. Эта программа реализуется при поддержке компании Chevron, и на сегодня в нашей программе участвуют уже 11 вузов страны.





В рамках программы для участников также организовываются Boot Camp сессии, SLL конференции и другие образовательные семинары, где участники могут приобрести ценные знания, поделиться своим опытом и обменяться идеями о том, как сделать кампусы экологически чистыми.

Для проектов у которых есть коммерческий потенциал, есть также возможность в дальнейшем участвовать в университетских и национальных инновационных программах для инкубации и акселерации проектов, и далее они могут масштабироваться за пределами университетов.

Из-за того, что программа социально и экологически ориентирована, она обучает студентов трудиться во благо обществу и окружающей среде.

О партнерстве c Chevron

Партнерство NU и Chevron началось с основания университета, c поддержки научных проектов университета. Компания активно участвует и поддерживает социальные проекты в стране, и одно из приоритетных направлений — устойчивое развитие и поддержка проектов, которые борются с глобальными экологическими вызовами. Благодаря поддержке компании, была пилотирована программа SLL в Назарбаев Университете в 2019 году. Это первая программа в стране, с концепцией живой лаборатории. Успех программы привел к приобщению других университетов, таких как АУЭС, Северо-Казахстанский университет, Актюбинский региональный университет, Карагандинский Университет имени Букетова и другие. Мы верим, что наш успех заразит остальные вузы и программа станет частью образовательной системы в стране.

О текущих проектах

На сегодня около 70 проектов реализовано в 11 вузах страны. Среди них проекты по созданию биодизельного топлива, переработка пластика, компостирование органических отходов, создание вегетарианского мяса, зеленой обсерватории, экологического бетона и многие другие.

Нуртай Кожагелди, студент 2 курса магистратуры NU по специальности строительная и экологическая инженерия





Я работаю научным исследователем в лаборатории NU в проекте для Sustainability Living Lab. Наша команда состоит из четырех человек: наш руководитель проекта — профессор Чан-Сон Шон, студент третьего курса докторантуры — Айжан Туказибан, студент второго курса магистратуры — Гульфайруз Карекен. И я.

Команда занимается изучением разработки экологически чистого геополимерного неавтоклавного газобетона (ГНГ) из отходов стеклянных и пластиковых бутылок.

Казахстан сталкивается с серьезными проблемами утилизации твердых бытовых отходов, в том числе стеклянных и пластиковых бутылок. Большая часть твердых бытовых отходов, больше 97%, отправляется на полигоны без переработки, поэтому мы хотели помочь решить эти проблемы с помощью нашего проекта.





В нашем ГНГ мы полностью заменили цемент на индустриальные отходы, такие как зола, оставшаяся после горения угля, и шлак, оставшийся после переработки металла, что означает производство геополимера.

Более того, мы использовали стекло и пластик в качестве частичного заменителя песка. Эти решения помогут производить экологически чистые строительные материалы и сократить индустриальные и твердо-бытовые отходы.

Мендыбаев Султан, студент 4 курса по специальности техника и компьютерная инженерия

Я представляю проект V.Elec, в разработке которого участвует еще два человека: Канымкулов Дамир и Беккулиев Максат.

V.Elec — это велотренажер, который позволяет вырабатывать электроэнергию, то есть с обычного вращения педалей можно заряжать любое устройство до 640 ВТ, например, телефоны и ноутбуки. Скорость и мощность велосипеда такая же, как и у обычной зарядки. Проект V.Elec не решает проблем, связанных с недостатком электрической энергии. Его создание больше про популяризацию зеленой энергии.

Батырхан Исембекұлы, студент 2 курса факультета биологии





Мой вклад в устойчивое развитие связан с озеленением-внедрением в городскую среду. Я использую ландшафтные техники и ландшафтную архитектуру для создания благоприятной окружающей среды.

Наш проект — пилотный проектом по озеленению на территории NU. Сначала парковые территории здесь были полностью заложены искусственным газоном, но мы решили это исправить. Мы с другом подали заявку на Sustainability Living Lab (SLL), и в конкурсе наш проект оказался одним из выигравших финансирование от Chevron. Благодаря этому финансированию мы осуществили свой проект.

Осенью мы начали реализацию проекта: заменили землю, провели геопластику или изменение ландшафта, добавили определенный вид камня для зонирования, установили столбы со светолампами для обеспечения растений необходимым светом.

NU находится в авангарде продвижения устойчивого развития среди университетов, с уже реализованными различными эко-инициативами и планами будущих проектов. Эти усилия демонстрируют приверженность NU экологической ответственности и устойчивому развитию, что делает его отличным выбором для студентов и их родителей, которые отдают приоритет этим ценностям.

Поскольку мы сталкиваемся с проблемами изменения климата и другими экологическими проблемами, лидерство NU в этой области служит образцом для подражания для других университетов. Поэтому мы призываем абитуриентов и их родителей учитывать экологические инициативы NU при выборе университета, зная, что они станут частью сообщества, которое активно работает над улучшением будущего для нашей страны и планеты.



