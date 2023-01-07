L'Oréal представила AR-гаджет для рисования идеальных бровей

Компания L'Oréal не первый год работает над созданием различных устройств для нанесения макияжа и ухода за кожей. В этом году на выставке CES 2023 компания представила гаджет Brow Magic, который использует технологию дополненной реальности для подбора и рисования идеальных бровей.

Brow Magic разработан совместно с компанией Prinker, которая занимается производством устройств для нанесения временных татуировок. В конструкции размещено 2400 сопел, которые способны наносить до 1200 точек на дюйм. Brow Magic поможет сократить количество продуктов, которые необходимы для нанесения макияжа.

Для использования Brow Magic необходимо установить на смартфон одноименное приложение. С его помощью можно отсканировать лицо и используя эффекты дополненной реальности подобрать наиболее подходящие по форме брови. Выбрав подходящий эффект, пользователь наносит на брови кисточкой праймер, специальную основу, которая позволяет разгладить кожу и обеспечить стойкий макияж, после чего проводит по бровям непосредственно самим устройством. Для закрепления эффекта в конце наносится финишное покрытие. В отличие от временного татуажа, нанесенный с помощью Brow Magic слой при необходимости можно сразу же стереть.