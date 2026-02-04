Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Кыргызстанский режиссер Нурбек Эген получил кинопремию «Золотой орел» в Москве
Новости Центральной Азии и мира

Вчера в 09:40

Кыргызстанский режиссер Нурбек Эген получил кинопремию «Золотой орел» в Москве

Кыргызстанский кинорежиссер Нурбек Эген получил национальную кинопремию России «Золотой орел» в номинации «Лучший телевизионный сериал» за проект «Атом».

Церемония вручения премии прошла 30 января 2026 года в Москве. Сериал посвящен созданию советского атомного проекта в послевоенный период.

Источник: 24.kg

Фото: РИА Новости

#сериал #кыргызстан #кинопремия #режиссер #москва
